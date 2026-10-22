Santa Fe realizó obras hídricas en 92 de las 100 localidades con mayor riesgo de inundación
Los trabajos incluyen limpieza de canales, mejoras en desagües y sistemas de monitoreo, ante los pronósticos de lluvias intensas vinculados al fenómeno climático.
22/10/2026 | 14:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Obras para la prevención del Fenómeno El Niño.
El Gobierno de Santa Fe realizó obras y tareas de mantenimiento hídrico en 92 de las 100 localidades identificadas como las más vulnerables ante inundaciones y precipitaciones intensas. Las intervenciones se enmarcan en el plan preventivo provincial frente al fenómeno de El Niño y buscan mejorar la capacidad de drenaje y reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos.
Los trabajos incluyen limpieza de canales, ejecución y mejora de desagües pluviales, recuperación y construcción de terraplenes, colocación y reemplazo de alcantarillas, y elaboración de proyectos para optimizar los sistemas de escurrimiento. Según informó el Ministerio de Obras Públicas, algunas de estas intervenciones ya fueron finalizadas y otras continúan en ejecución.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que durante 2024 y 2025 la Provincia trabajó con municipios y comunas para identificar las zonas de mayor riesgo, priorizar las obras necesarias y avanzar en la elaboración de planes de contingencia. Además, indicó que se ejecutaron más de 5.000 kilómetros de limpieza de canales y más de 400 obras hídricas que alcanzan a 232 distritos.
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En paralelo, el Gobierno provincial lleva adelante un plan para recuperar la capacidad hidráulica de los canales troncales, con intervenciones sobre 933 kilómetros de canalizaciones. También incorporó ocho máquinas destinadas al mantenimiento y la limpieza de canales y desagües, en coordinación con los gobiernos locales.
En materia de prevención, la Provincia informó que recuperó el funcionamiento de más de 40 estaciones de monitoreo y que avanza en la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos. A su vez, incorporó 90 bombas de extracción de agua que comenzaron a distribuirse entre municipios y comunas para responder ante posibles emergencias.
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Las medidas se complementan con jornadas de capacitación impulsadas junto a la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo. El objetivo es que las 100 localidades priorizadas cuenten con planes de contingencia para actuar ante lluvias intensas, crecidas y otras situaciones que puedan comprometer a la población.
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, sostuvo que las previsiones climáticas encuentran a Santa Fe mejor preparada que hace tres años, aunque remarcó la importancia de que municipios y comunas mantengan los sistemas de drenaje y actualicen sus protocolos de emergencia. La efectividad de las medidas dependerá también del mantenimiento de las obras y de la capacidad de respuesta ante posibles eventos extremos.
Lectura rápida
¿Qué obras realizó el Gobierno de Santa Fe?
Obras de mantenimiento hídrico en 92 localidades vulnerables ante inundaciones, incluyendo limpieza de canales y mejora de desagües.
¿Quién es el ministro de Obras Públicas?
El ministro es Lisandro Enrico, quien coordina las intervenciones y planes de contingencia.
¿Cuándo se llevarán a cabo las obras?
Las obras se están ejecutando y se prevé que continúen durante 2024 y 2025.
¿Dónde se están realizando las intervenciones?
En 92 de las 100 localidades de Santa Fe identificadas como vulnerables.
¿Por qué se están implementando estas medidas?
Para mejorar la capacidad de drenaje y reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos, en el contexto del fenómeno de El Niño.