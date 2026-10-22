Santa Fe realizó obras hídricas en 92 de las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

El Gobierno de Santa Fe realizó obras y tareas de mantenimiento hídrico en 92 de las 100 localidades identificadas como las más vulnerables ante inundaciones y precipitaciones intensas. Las intervenciones se enmarcan en el plan preventivo provincial frente al fenómeno de El Niño y buscan mejorar la capacidad de drenaje y reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos.

Los trabajos incluyen limpieza de canales, ejecución y mejora de desagües pluviales, recuperación y construcción de terraplenes, colocación y reemplazo de alcantarillas, y elaboración de proyectos para optimizar los sistemas de escurrimiento. Según informó el Ministerio de Obras Públicas, algunas de estas intervenciones ya fueron finalizadas y otras continúan en ejecución.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que durante 2024 y 2025 la Provincia trabajó con municipios y comunas para identificar las zonas de mayor riesgo, priorizar las obras necesarias y avanzar en la elaboración de planes de contingencia. Además, indicó que se ejecutaron más de 5.000 kilómetros de limpieza de canales y más de 400 obras hídricas que alcanzan a 232 distritos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En paralelo, el Gobierno provincial lleva adelante un plan para recuperar la capacidad hidráulica de los canales troncales, con intervenciones sobre 933 kilómetros de canalizaciones. También incorporó ocho máquinas destinadas al mantenimiento y la limpieza de canales y desagües, en coordinación con los gobiernos locales.

En materia de prevención, la Provincia informó que recuperó el funcionamiento de más de 40 estaciones de monitoreo y que avanza en la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos. A su vez, incorporó 90 bombas de extracción de agua que comenzaron a distribuirse entre municipios y comunas para responder ante posibles emergencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las medidas se complementan con jornadas de capacitación impulsadas junto a la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo. El objetivo es que las 100 localidades priorizadas cuenten con planes de contingencia para actuar ante lluvias intensas, crecidas y otras situaciones que puedan comprometer a la población.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, sostuvo que las previsiones climáticas encuentran a Santa Fe mejor preparada que hace tres años, aunque remarcó la importancia de que municipios y comunas mantengan los sistemas de drenaje y actualicen sus protocolos de emergencia. La efectividad de las medidas dependerá también del mantenimiento de las obras y de la capacidad de respuesta ante posibles eventos extremos.