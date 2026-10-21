Ante la llegada de El Niño, los bomberos recomiendan preparar un kit de emergencia
El sargento Damián Chamorro explicó qué elementos básicos conviene reunir y cómo organizar a la familia ante posibles inundaciones o salidas imprevistas.
21/10/2026 | 13:32Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Kit de emergencia recomendado por Bomberos Voluntarios.
Ante la llegada de El Niño, los bomberos voluntarios de Rosario recomiendan preparar un kit de emergencia familiar para actuar ante lluvias intensas, crecidas del río y posibles evacuaciones. Damián Chamorro, bombero voluntario de Rosario, explicó a Cadena 3 Rosario que contar con los elementos básicos a mano puede ser fundamental si hay que salir de casa con poco aviso.
“Por eso armamos este checklist simple para que cada familia tenga a mano lo esencial: agua potable, alimentos listos para consumir, medicación, botiquín, linternas, pilas y los documentos en una bolsa hermética”, indicó Chamorro.
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???BOMBEROS VOLUNTARIOS RECOMIENDAN ARMAR UN KIT DE EMERGENCIA ANTE POSIBLES INUNDACIONES
Ante el fenómeno de El Niño, los bomberos voluntarios recomiendan que preparen un kit de emergencia para actuar ante lluvias intensas, crecidas de ríos y posibles evacuaciones con poco aviso https://t.co/LdbceeYox5— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 21, 2026
/Fin Código Embebido/
El bombero señaló que el contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. “Cada casa tiene su particularidad, como todas las personas tienen la suya. Lo ideal es hacerlo lo más ordenado posible, guardarlo en un lugar seco, a mano y que todos sepan dónde está”, sostuvo.
Además, recomendó compartir la lista con todos los integrantes de la familia, imprimirla si es posible y mantenerla actualizada. La preparación cobra relevancia ante la previsión de lluvias intensas y posibles crecidas durante la temporada de noviembre a febrero, asociada al fenómeno de El Niño. “Prepararnos para hoy es cuidarnos para mañana”, concluyó.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se recomienda preparar ante El Niño? Se recomienda preparar un kit de emergencia familiar.
¿Quién explicó sobre la preparación del kit? Damián Chamorro, bombero voluntario de Rosario.
¿Cuándo es relevante esta preparación? Durante la temporada de noviembre a febrero, asociada al fenómeno de El Niño.
¿Dónde deben guardarse los elementos del kit? En un lugar seco y accesible, conocido por todos los integrantes de la familia.
¿Por qué es importante tener un kit de emergencia? Puede ser fundamental para actuar ante lluvias intensas, crecidas del río y posibles evacuaciones.