Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos
Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Máxima en el Circuito de las Américas. La actividad comenzará este viernes y la carrera principal se disputará el domingo a las 17 (hora argentina).
21/10/2026 | 10:59Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto busca dejar atrás su racha adversa.
La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con la presencia de Franco Colapinto en el equipo Alpine.
Tras la victoria de Max Verstappen y el abandono del piloto argentino en Singapur, la categoría se prepara para una nueva fecha del campeonato, que tiene a Kimi Antonelli como líder.
La actividad en pista comenzará este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25, cuando se correrá la carrera principal. Todos los horarios corresponden a la Argentina.
F1: cronograma del GP de Estados Unidos
Viernes 23 de octubre
Práctica libre 1: 14.30.
Práctica libre 2: 18.
Sábado 24 de octubre
Práctica libre 3: 14.30.
Clasificación: 18.
Domingo 25 de octubre
Carrera: 17.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.
¿Quién es el piloto argentino que participará? Franco Colapinto en el equipo Alpine.
¿Cuándo comenzará la actividad en pista? Este viernes 23 de octubre.
¿Dónde se disputará la carrera? En el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.
¿Quién es el líder del campeonato? Kimi Antonelli.