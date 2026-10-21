Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con la presencia de Franco Colapinto en el equipo Alpine.

Tras la victoria de Max Verstappen y el abandono del piloto argentino en Singapur, la categoría se prepara para una nueva fecha del campeonato, que tiene a Kimi Antonelli como líder.

La actividad en pista comenzará este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25, cuando se correrá la carrera principal. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

F1: cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30.

Práctica libre 2: 18.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17.