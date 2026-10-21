En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Máxima en el Circuito de las Américas. La actividad comenzará este viernes y la carrera principal se disputará el domingo a las 17 (hora argentina).

21/10/2026 | 10:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colapinto busca dejar atrás su racha adversa.

FOTO: Colapinto busca dejar atrás su racha adversa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con la presencia de Franco Colapinto en el equipo Alpine.

Tras la victoria de Max Verstappen y el abandono del piloto argentino en Singapur, la categoría se prepara para una nueva fecha del campeonato, que tiene a Kimi Antonelli como líder.

La actividad en pista comenzará este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25, cuando se correrá la carrera principal. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

F1: cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30.

Práctica libre 2: 18.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

¿Quién es el piloto argentino que participará? Franco Colapinto en el equipo Alpine.

¿Cuándo comenzará la actividad en pista? Este viernes 23 de octubre.

¿Dónde se disputará la carrera? En el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

¿Quién es el líder del campeonato? Kimi Antonelli.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf