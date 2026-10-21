La Secretaría de Trabajo homologa 19 convenios colectivos en diversos sectores productivos

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – El Ministerio de Capital Humano anunció que, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se homologaron 19 acuerdos colectivos en diversos sectores productivos y de servicios.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas homologaciones son el resultado de negociaciones entre organizaciones sindicales y representantes del sector empleador, y están enmarcadas en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.

Entre los acuerdos más destacados se encuentran los alcanzados por sindicatos de trabajadores rurales y estibadores con las principales entidades del sector agropecuario.

Asimismo, se aprobaron convenios relacionados con las industrias aceitera, de biocombustibles y algodonera, así como en los sectores de trabajadores de edificios y de la industria lechera.

La cartera también comunicó que se homologaron negociaciones del ámbito de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación.

Además, se formalizaron acuerdos correspondientes a la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas alimenticias, el sector del caucho y otras actividades.

Capital Humano enfatizó que estas homologaciones representan una herramienta institucional para formalizar consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores, y reafirmó su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva.