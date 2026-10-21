Los mejores memes del triunfo de Boca contra Vasco da Gama en el Maracaná

Boca Juniors dio un paso histórico en la Copa Sudamericana 2026 al eliminar a Vasco da Gama y clasificar a la final del certamen. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3-1 en el estadio Maracaná, en un partido que definió la serie de semifinales después de haber caído 0-1 en la ida disputada en Buenos Aires.

El encuentro, arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, tuvo un desarrollo intenso. Lautaro Di Lollo abrió el marcador para el equipo argentino, y el resultado final se selló con el tanto agónico de Leandro Paredes a pocos minutos del cierre. El volante, que había regresado de una lesión, se convirtió en la figura de la noche y permitió a Boca dar vuelta la serie.

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La victoria no solo confirmó el pase a la final, sino que también generó un fuerte impacto en las redes sociales. Los usuarios reaccionaron con humor y referencias históricas. Una de las comparaciones más compartidas vinculó el apodo de Arruabarrena (“Vasco”) con el rival brasileño. Otra publicación recuperó una imagen de Diego Maradona junto al actual entrenador en su etapa como jugador de Boca, con la leyenda “pasa el vasco, el vasco Arruabarrena”.

También circuló una comparación visual entre Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco con una histórica foto de Juan Román Riquelme frente al Barcelona. Otras cuentas ironizaron sobre la diferencia de planteles: una imagen enfrentó los posibles cambios de Boca (con nombres como Paredes, Enzo Fernández y hasta Lionel Messi) con el banco de Vasco. Hubo, además, referencias al París Saint-Germain por el nivel mostrado por el Xeneize en el segundo tiempo y un meme que recuperó el “yo no” de Ramón Díaz, adaptado a la situación de River y a la clasificación de Boca. La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El rival de Boca saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Con este resultado, el club de La Boca mantiene opciones en múltiples frentes y suma una chance concreta de conquistar un título internacional en la temporada. Arruabarrena, por su parte, enfatizó tras el partido la importancia del carácter del plantel y el peso de la decisión de contar con Paredes en el momento decisivo.

La clasificación refuerza el momento del equipo y genera expectativas de cara a la definición continental.

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