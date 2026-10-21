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GM cierra planta de ensamblaje de baterías en Detroit, pero no por lo que se cree

La planta de ensamblaje de baterías de Brownstown, que producía para Cadillac y Chevrolet, cerrará por el fin del contrato de alquiler. La compañía asegura que no afecta su estrategia de electrificación.

21/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Cierre de la planta de GM en Detroit

FOTO: Cierre de la planta de GM en Detroit

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General Motors anunció el cierre de su planta de ensamblaje de baterías ubicada al sur de Detroit, según confirmó un portavoz a TechCrunch. La planta, conocida como Brownstown Battery Assembly Plant, era responsable de ensamblar paquetes de baterías para el modelo eléctrico Celestiq de Cadillac y unidades de propulsión eléctrica para el Chevrolet Corvette E-Ray, una versión híbrida del famoso deportivo.

La decisión de cerrar la planta no está relacionada con la estrategia de electrificación de GM, sino que se debe al vencimiento del contrato de arrendamiento del sitio. El portavoz indicó que la empresa trasladará a los empleados y las operaciones de Brownstown a otras instalaciones de GM, aunque no se especificaron cuáles.

El cierre de la planta se produce en un momento en que la estrategia de electrificación de GM se ha visto afectada por la reciente aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill, que eliminó incentivos para la producción y venta de vehículos eléctricos. Desde entonces, la compañía ha reducido sus comentarios públicos sobre los vehículos eléctricos, aunque no ha abandonado sus planes de electrificación total.

Actualmente, GM sigue produciendo una variedad de vehículos eléctricos, como el Chevrolet Silverado EV y el limitado Chevrolet Bolt. Además, la empresa continúa investigando nuevas químicas de baterías, incluyendo baterías de litio-manganeso y sodio-ion, y está implementando una nueva instalación de $900 millones para acelerar la comercialización de estas tecnologías.

Lectura rápida

¿Qué anunció GM?
Cerrará la planta de ensamblaje de baterías en Brownstown, Detroit.

¿Por qué se cierra la planta?
El cierre se debe al vencimiento del contrato de arrendamiento, no a su estrategia eléctrica.

¿Qué productos se fabricaban allí?
Se ensamblaban baterías para Cadillac y Chevrolet, incluyendo el Celestiq y el Corvette E-Ray.

¿Cómo afecta esto a los empleados?
Los empleados serán trasladados a otras instalaciones de GM, aunque no se especificaron cuáles.

¿Qué planes tiene GM para el futuro?
GM continuará produciendo vehículos eléctricos y explorando nuevas tecnologías de baterías.

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