Las asociaciones en la nube de Anthropic enfrentan desafíos antes de su IPO

Anthropic, conocida por su modelo de inteligencia artificial Claude, ha estado enfrentando dificultades para asegurar suficiente capacidad de cómputo de grandes proveedores de la nube como AWS, Google y Microsoft. Según un informe de The Wall Street Journal, estos gigantes tecnológicos están comenzando a ver a Anthropic más como un competidor que como un cliente.

Un documento de registro que se filtró proporciona detalles adicionales sobre la situación financiera de la empresa. Anthropic estima que podría gastar más de 750 millones de dólares en contratos de nube, algunos de los cuales aún están en negociación. A pesar de este alto gasto, la compañía ha comenzado a arrendar sus propios centros de datos y a colaborar con operadores de centros de datos de terceros.

No obstante, Anthropic expresa preocupación sobre la fiabilidad de estos operadores, dado que tienen una "historia operativa limitada" en comparación con los proveedores de nube más grandes. Durante la primera mitad del año, la empresa reportó una pérdida neta de 80.7 millones de dólares, mientras que sus ingresos alcanzaron 16.3 millones de dólares. Cabe destacar que solo dos clientes representaron alrededor de una quinta parte de sus ventas, lo que plantea preocupaciones sobre su dependencia.

El documento también menciona que la empresa podría ser responsable de daños causados por comportamientos dañinos de la IA, lo que podría exceder su cobertura de seguros actual. A pesar de estas dificultades, Anthropic ha informado a los inversores potenciales que sus ingresos del tercer trimestre han alcanzado los 16.8 millones de dólares, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el trimestre anterior.

La compañía está programada para realizar su oferta pública inicial (IPO) en noviembre y no ha respondido a las solicitudes de comentarios de TechCrunch.