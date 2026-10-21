Investigadores desarrollan un tratamiento prometedor contra el daño cerebral por Alzheimer

El tratamiento del daño cerebral asociado al Alzheimer representa uno de los mayores desafíos en la medicina actual. En este contexto, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis ha encontrado un enfoque prometedor que podría cambiar el panorama de esta enfermedad neurodegenerativa. Este avance se centra en bloquear la acción de células inmunitarias que contribuyen a la destrucción de neuronas, lo que resulta en una preservación significativa del tejido cerebral.

Los científicos realizaron experimentos con ratones que presentaban acumulación de tau, una proteína que forma enredos tóxicos en el cerebro y está asociada con la enfermedad de Alzheimer. Al utilizar un anticuerpo para bloquear una proteína llamada CXCR3, que facilita la entrada de células T inmunitarias al cerebro, lograron reducir en aproximadamente un 50% la cantidad de estas células en el cerebro de los ratones tratados.

Los resultados fueron notables: los ratones que recibieron el tratamiento conservaron alrededor del 40% más de tejido en las áreas del cerebro relacionadas con la memoria y mostraron un mejor rendimiento en pruebas de memoria, a pesar de que la cantidad de tau acumulada no disminuyó. Estos hallazgos fueron publicados el 28 de septiembre en la revista Neuron.

El doctor David M. Holtzman, autor principal del estudio y profesor en el Departamento de Neurología de la Universidad de Washington, expresó que "en las tauopatías, incluida la enfermedad de Alzheimer, actualmente no hay un tratamiento que realmente disminuya la neurodegeneración". Holtzman enfatizó la importancia de buscar estrategias que puedan prevenir la muerte celular en el cerebro.

Los tratamientos actuales para el Alzheimer suelen centrarse en la eliminación de la proteína amiloide, que también se asocia con la enfermedad. Sin embargo, estos medicamentos, como lecanemab y donanemab, han demostrado solo ralentizar el deterioro cognitivo sin prevenir la muerte neuronal. Además, no abordan las tauopatías primarias, donde la tau se acumula sin la presencia de amiloide.

Investigaciones previas en el laboratorio de Holtzman habían demostrado que las células T ingresan al cerebro de ratones con acumulación de tau, concentrándose en las áreas con más tau y contribuyendo a la neurodegeneración. Un estudio reciente también indicó que las señales que dirigen a estas células T provienen de ganglios linfáticos externos al cerebro.

El descubrimiento del camino químico que guía a las células T hacia el cerebro fue un paso crucial. Los investigadores hallaron niveles anormales de una señal llamada CXCL10 en ratones con tau acumulada. Esta señal es reconocida por el receptor CXCR3 en las células T, lo que permite que estas células sigan su rastro. Al estudiar ratones que desarrollaron depósitos anormales de tau, se comprobó que al bloquear CXCL10 o su receptor, las células T no podían infiltrarse en el cerebro, incluso tras inducir inflamación.

Con el objetivo de evaluar si bloquear CXCR3 podría reducir el daño cerebral, los científicos administraron el anticuerpo a ratones jóvenes con depósitos de tau. Al finalizar el experimento, los ratones tratados mostraron una notable disminución en la cantidad de células T en sus cerebros y menos evidencia de daño neuronal, manteniendo un 40% más de tejido en las áreas de memoria.

Lo más interesante es que estos efectos protectores ocurrieron sin una reducción detectable en los enredos de tau, lo que sugiere que limitar la respuesta inmunitaria podría ser una estrategia efectiva para reducir la neurodegeneración sin necesidad de eliminar la tau.

Este enfoque podría ofrecer una nueva dirección para el tratamiento del Alzheimer, evitando una de las dificultades más grandes en el desarrollo de tratamientos neurológicos: la barrera hematoencefálica, que impide que muchas sustancias ingresen al tejido cerebral. El doctor Holtzman sugirió que los medicamentos utilizados para controlar las células T en otras enfermedades podrían ser un buen punto de partida para investigar su potencial en el tratamiento del daño cerebral por Alzheimer.

A pesar de los resultados alentadores, el tratamiento solo ha sido probado en ratones hasta ahora. Se requerirá más investigación para determinar si este enfoque es seguro y efectivo en humanos. Sin embargo, los hallazgos abren la posibilidad de que proteger el cerebro de la actividad inmunitaria dañina, en lugar de eliminar la tau, podría convertirse en una estrategia clave para tratar el Alzheimer y otras tauopatías.