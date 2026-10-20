El cerebro envejecido podría cambiar la memoria por un valor más importante

El envejecimiento del cerebro ha sido tradicionalmente asociado con la pérdida de memoria y la disminución de habilidades cognitivas. Sin embargo, un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Arizona propone que este proceso puede ser una transformación notable, donde el cerebro se adapta para priorizar la comprensión global y la sabiduría, en lugar de recordar cada detalle. Esta investigación, publicada en Perspectives on Psychological Science, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo cambia el pensamiento y la memoria con la edad.

Los científicos sugieren que este cambio podría ser una adaptación evolutiva que permite a los adultos mayores compartir su vasta experiencia y conocimientos con las generaciones más jóvenes. El enfoque se basa en la "hipótesis del envejecimiento adaptativo", que sostiene que el cerebro ajusta sus prioridades para aprovechar mejor la experiencia acumulada a lo largo de la vida.

El coautor del estudio, Fabian-Xosé Fernández, profesor asociado de cognición y sistemas neuronales en la Universidad de Arizona, explicó: "Si consideramos el envejecimiento normativo como una historia de solo declive, realmente estamos perdiendo la oportunidad de ver el panorama completo. El cerebro mayor está optimizado para diferentes cosas que el cerebro joven, principalmente la compartición de la experiencia almacenada y las relaciones sociales".

Las investigaciones indican que a medida que las personas envejecen, el equilibrio entre dos regiones cerebrales clave cambia: el hipocampo, que se ocupa de la retención de información específica, y la corteza frontal, que se centra en la extracción de significados más amplios. Este cambio permite que el cerebro se concentre más en interpretar la información a través del conocimiento previo, en lugar de registrar cada nueva experiencia con precisión.

Los investigadores también observaron que este cambio en el enfoque podría tener un trasfondo evolutivo. La capacidad de aprovechar décadas de experiencia podría ser especialmente valiosa para tomar decisiones, guiar a otros y transferir información importante entre generaciones. De esta manera, los adultos mayores podrían desempeñar un papel fundamental en la mentoría y la enseñanza.

Fernández añadió: "Si consideramos esos objetivos, tiene sentido que no estemos interesados en los detalles minuciosos. Estamos interesados en salvaguardar el vasto conocimiento que ya poseemos". Esta hipótesis sugiere que los cambios en la memoria y el pensamiento no son necesariamente señales de un funcionamiento cerebral menos efectivo, sino que reflejan un conjunto diferente de prioridades, con un mayor énfasis en preservar el conocimiento significativo.

Además, esta investigación puede ayudar a distinguir entre el envejecimiento cognitivo normal y enfermedades como el Alzheimer. A pesar de que ambos implican cambios en la memoria, los procesos biológicos involucrados son fundamentalmente diferentes. El envejecimiento típico del cerebro se asocia con una reducción en la actividad del hipocampo, mientras que en el Alzheimer, esta región puede estar hiperactiva, lo que interfiere con el desarrollo normal de la cognición.

Los investigadores concluyeron que la sociedad podría beneficiarse al reconsiderar cómo se mide el envejecimiento exitoso del cerebro. En lugar de evaluar a los adultos mayores únicamente por habilidades que tienden a debilitarse con la edad, se debería reconocer y valorar las capacidades que pueden hacerse más fuertes a lo largo de la vida. Fomentar interacciones sociales entre generaciones podría ser una forma efectiva de apoyar estas fortalezas, permitiendo el intercambio de experiencias y la preservación de conocimientos que de otro modo podrían perderse.