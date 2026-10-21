Google personaliza su asistente AI Gemini para automóviles con información de Gmail y más

Google anunció una actualización significativa para su asistente AI Gemini, que ahora ofrecerá un nivel de personalización sin precedentes en los automóviles. Este nuevo enfoque permitirá al asistente acceder a información de servicios como Gmail, Google Calendar, YouTube y Google Maps, con el objetivo de ofrecer respuestas más relevantes y personalizadas durante la conducción.

La función, denominada "Personal Intelligence with Gemini", se implementará de dos maneras: a través de Android Auto, que se conecta al teléfono del usuario y proyecta la navegación, medios y mensajería en el sistema de infoentretenimiento del vehículo, y a través de Google Built-in, que integra software y servicios directamente en el automóvil.

El lanzamiento de esta función comenzará en Android Auto desde hoy, con planes de expandirse a los vehículos con Google Built-in en los próximos meses. Gemini ya había sido introducido en Android Auto el pasado noviembre, y su función de Personal Intelligence se lanzó en Estados Unidos en marzo y ahora se encuentra en fase beta en mercados globales.

La actualización permitirá a los usuarios realizar solicitudes complejas utilizando lenguaje natural. Por ejemplo, un conductor que navega hacia el aeropuerto podría recibir una alerta sobre un retraso en su vuelo que figura en su calendario. Esto representa un nivel de integración que podría hacer que algunos consumidores se sientan incómodos, aunque Google asegura que los usuarios mantendrán el control total sobre sus datos con esta función. Los usuarios podrán activar o desactivar Personal Intelligence en cualquier momento y elegir qué aplicaciones quieren conectar.

Con esta mejora, Google busca facilitar la vida de los conductores al integrar sus diferentes servicios de manera más fluida y efectiva, creando un ecosistema más cohesivo para los usuarios.