El preboste de seguridad: la última aventura de Mortadelo y Filemón de Ibáñez

Nunca antes en nuestro país se había publicado El preboste de seguridad tal como Ibáñez la concibió. Esta obra, que se presenta en una edición íntegra, es el resultado de un arduo trabajo de restauración que busca ofrecer al lector la experiencia más fiel posible a la versión original de 1985. La historieta, que se ha visto atravesada por diversas vicisitudes, refleja un periodo crucial en el panorama editorial español y en la carrera del autor.

La publicación de esta aventura de Mortadelo y Filemón es, sin duda, la más accidentada de todas. Se trata de una de las últimas viñetas que realizó Ibáñez para la emblemática Editorial Bruguera, cerrando así un capítulo que comenzó en el verano de 1957. Este cierre no solo marca el fin de una etapa, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto que tuvo Ibáñez en el cómic español y su legado perdurable.

La obra se acompaña de material inédito y viñetas restauradas, lo que permite apreciar la evolución del estilo de Ibáñez a lo largo de los años. Además, el libro incluye un prólogo de Jordi Canyissà, comisario de la colección Ibáñez Mítico, que ofrece una nueva mirada sobre el trabajo del maestro del cómic. Esta colección busca resaltar la importancia de Ibáñez en la cultura popular y su influencia en generaciones de lectores.

La relevancia de El preboste de seguridad radica no solo en su contenido, sino también en su contexto histórico. Publicada en 2026, esta obra llega en un momento en que el cómic y la novela gráfica están ganando un reconocimiento cada vez mayor en el ámbito literario. La restauración de esta historieta es un homenaje a la trayectoria de Ibáñez y una oportunidad para que nuevas generaciones descubran su genialidad.

En definitiva, El preboste de seguridad no es solo un libro de cómics, sino un testimonio de una época y un legado que sigue vivo. La obra invita a los lectores a explorar el universo de Mortadelo y Filemón con una mirada renovada, celebrando la maestría de Ibáñez y su inigualable contribución al mundo del cómic.