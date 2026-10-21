NASA presenta 16 galaxias fascinantes que ocultan caos cósmico

La NASA sorprendió al mundo con una nueva colección de imágenes que muestra la diversidad de 16 galaxias, cada una de ellas con características únicas y fascinantes. Estas imágenes, capturadas por el Observatorio de Rayos X Chandra y otros telescopios, revelan fenómenos como jets de agujeros negros, explosiones de formación estelar y colisiones cósmicas. Las imágenes fueron obtenidas mediante la colaboración de telescopios como el James Webb, el Hubble, y otros observatorios tanto en la Tierra como en el espacio.

Las galaxias, comparadas con gemas preciosas, presentan una variedad de formas y tamaños, cada una contando una historia sobre su evolución. Generalmente, se clasifican en tres grupos principales: las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, que tienen brazos en espiral; las galaxias elípticas, que contienen estrellas más viejas y suelen formarse a través de fusiones galácticas; y las galaxias irregulares, que presentan estructuras menos ordenadas y una variedad de actividad cósmica.

Las observaciones de rayos X son particularmente valiosas, ya que revelan actividades extremas que otros tipos de luz pueden pasar por alto. Por ejemplo, el Chandra puede detectar enormes nubes de gas calentadas a millones de grados por vientos de estrellas masivas, material expulsado por agujeros negros supermasivos y restos de explosiones estelares. Estos procesos también ayudan a dispersar elementos químicos a través del espacio, incluyendo aquellos que eventualmente forman parte de los planetas y de nuestros propios cuerpos.

La galería incluye imágenes de galaxias espirales que muestran una intensa actividad interna. Por ejemplo, Messier 33 y NGC 3938 son vistas casi desde arriba, permitiendo a los astrónomos examinar sus brazos en espiral y las regiones con pares de estrellas energéticas y los restos de explosiones estelares. NGC 1672 y NGC 1385, galaxias espirales con barra, muestran cómo estas estructuras pueden canalizar material hacia el interior, alimentando episodios intensos de formación estelar.

Las observaciones de NGC 4725 revelan cómo un encuentro previo con otra galaxia puede perturbar el gas y estimular la formación de nuevas estrellas. Otras galaxias, como NGC 4631 (la Galaxia Ballena) y Messier 82 (la Galaxia Cigarro), presentan vistas laterales dramáticas que muestran enormes halos y vientos de gas calentados a millones de grados. Estas corrientes, impulsadas por explosiones estelares, pueden llevar material a miles de años luz en el espacio, dispersando elementos químicos cruciales entre galaxias.

Las características más dramáticas de la galería provienen de los enormes agujeros negros que residen en el centro de algunas galaxias. Cuando estos agujeros negros consumen material circundante, sus regiones centrales se vuelven extremadamente energéticas. Conocidos como núcleos galácticos activos, estos núcleos brillantes pueden lanzar chorros de partículas y enormes explosiones que influyen en las condiciones en sus galaxias anfitrionas. Un ejemplo notable es Centaurus A, donde observaciones de Chandra y IXPE revelan un potente chorro de partículas de alta energía que se extiende decenas de miles de años luz desde el centro de la galaxia.

La galería también muestra cómo las colisiones galácticas pueden ofrecer pistas sobre el futuro de nuestra Vía Láctea. Por ejemplo, Arp 143 captura las secuelas de una colisión galáctica dramática que produjo un anillo expansivo, similar a las ondas que se propagan tras un impacto, lo que también desencadenó olas de nueva formación estelar. Las imágenes de NGC 3256 y II Zw 096 ilustran las interacciones violentas que eran especialmente comunes en el universo temprano.

La galería de 16 retratos cósmicos demuestra que las galaxias no son colecciones estáticas de estrellas, sino sistemas en constante cambio, influenciados por la gravedad, explosiones estelares, agujeros negros y sus interacciones con sistemas vecinos. A través de estas imágenes, la NASA y sus telescopios asociados están ayudando a los astrónomos a entender las fuerzas que moldean las galaxias, incluida la nuestra.