La luz y el hilo: reflexiones de Han Kang tras el Nobel de Literatura

En La luz y el hilo, la aclamada autora surcoreana Han Kang ofrece un viaje introspectivo que entrelaza su vida y su obra, un primer libro desde que recibió el Premio Nobel de Literatura. A través de una serie de ensayos, poemas, fotografías y extractos de diarios, Han Kang revela las conexiones entre su mundo interior y el exterior, creando un mosaico literario que invita a la reflexión.

El relato se centra en el pequeño jardín del patio de su casa, un espacio que, orientado al norte, florece gracias a la luz del sol reflejada por espejos que la autora ajusta a lo largo del día. Este jardín se convierte en una metáfora de su proceso creativo y de la búsqueda de la luz en la escritura. La luz y el hilo es, en esencia, un libro de reflexiones que explora la relación entre el lenguaje y la conexión humana.

Desde un poema escrito a los ocho años, donde Han Kang imaginó un «hilo dorado» que une a las personas, la autora profundiza en esta idea a lo largo de su obra. En su discurso de aceptación del Nobel, reflexionó sobre el poder del lenguaje para conectar corazones, una corriente eléctrica que une al lector con el escritor. Este concepto se despliega en cada página, ofreciendo una experiencia de lectura íntima y reveladora.

La obra de Han Kang ha sido reconocida por su capacidad de abordar temas complejos con una prosa poética y evocadora. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos de comunicación y conexión, La luz y el hilo se presenta como un faro de esperanza y reflexión. Es un libro que no solo resonará con los seguidores de la autora, sino que también atraerá a nuevos lectores interesados en la literatura contemporánea.

En definitiva, La luz y el hilo es una invitación a explorar la profundidad de las palabras y la luz que estas pueden arrojar sobre nuestras vidas.

Ficha del libro