FOTO: El descubrimiento de la vida interior: un viaje hacia uno mismo

En un mundo donde la exposición es constante, surge la pregunta: ¿es la vida que estoy viviendo realmente mía? Esta inquietud es el punto de partida del nuevo libro de Javier López-Ibor, titulado "El descubrimiento de la vida interior". A través de relatos de casos clínicos reales, el autor nos sumerge en la complejidad de la voz interior, esa que nos guía en nuestras decisiones y nos conecta con nuestra esencia.

El libro presenta personajes como un pintor que no puede sostener el pincel sobrio, una comandante de avión que ha perdido la confianza en su criterio, y un hombre que se encuentra en fotografías de Bangkok, sin recordar haber estado allí. Estas historias reflejan la pérdida de la voz interior, un fenómeno que puede llevar a la desconexión con uno mismo y con la realidad.

Lo interesante de la propuesta de López-Ibor es que no ofrece respuestas fáciles ni consejos. En cambio, abre las puertas de su consulta y nos sitúa en medio de diálogos y silencios, en ese instante preciso donde alguien comienza a entender algo fundamental sobre sí mismo. Este enfoque invita al lector a reflexionar sobre su propia vida y a cuestionar la autenticidad de sus decisiones.

El autor nos propone recuperar el espacio interior necesario para distinguir entre lo que somos y lo que hacemos, lo que deseamos y lo que otros esperan de nosotros. En este sentido, el libro se convierte en una herramienta para explorar la diferencia entre existir y ser, un hecho y una decisión.

En un contexto actual donde la presión social y las expectativas externas pueden nublar nuestra percepción de nosotros mismos, "El descubrimiento de la vida interior" se presenta como una lectura necesaria. Nos invita a detenernos y a mirar hacia adentro, a redescubrir nuestra voz interior en medio del ruido del mundo.

Ficha del libro:

| **Género** | Ensayo |

| **Editorial** | ESPASA |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9788467084528 |

| **ISBN digital** | 9788467084535 |

| **Idioma** | Español |