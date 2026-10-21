Los genios creen en Dios: la fe en la ciencia a través de la historia

Durante siglos, se ha sostenido que la fe es un vestigio del pasado, relegada por el avance de la ciencia. Sin embargo, el nuevo libro de José Carlos González-Hurtado, titulado "Los genios creen en Dios", desafía esta noción. A través de un recorrido por la historia del pensamiento, el autor revela que, a medida que las mentes más brillantes de la humanidad profundizaban en el entendimiento del universo, también reconocían la huella de un Creador.

El texto presenta un impresionante testimonio de figuras como Isaac Newton, Blaise Pascal, Albert Einstein y muchos otros, quienes, lejos de ser ateos, encontraron en su búsqueda científica una reafirmación de su fe. La obra sostiene que la inteligencia no conduce al ateísmo, sino que, por el contrario, puede llevar a una comprensión más profunda de lo divino.

González-Hurtado plantea una pregunta provocadora: ¿cómo hemos llegado a olvidar que tantos hombres de ciencia creyeron en Dios? A través de su análisis, el autor sugiere que la fe no es un refugio frente a la razón, sino una de sus consecuencias más elevadas. En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se ven como opuestas, este libro invita a reflexionar sobre la posibilidad de un diálogo entre ambas.

El ensayo, que se publica en 2026 por la editorial ROCA, se convierte en una lectura relevante en tiempos donde la búsqueda de sentido y la comprensión del universo son más necesarias que nunca. La obra no solo ofrece una perspectiva histórica, sino que también invita a los lectores a reconsiderar sus propias creencias y la relación entre la ciencia y la espiritualidad.

Con un estilo claro y accesible, "Los genios creen en Dios" se posiciona como una obra esencial para aquellos interesados en la intersección entre la fe y la ciencia, y un recordatorio de que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a preguntas más profundas sobre nuestra existencia.

Ficha del libro: