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Campamento Mestizo: la nueva aventura de los semidioses en la zona rebelde

La vida en el Campamento Mestizo parece tranquila, pero una nueva hija de Ares trae complicaciones inesperadas.

21/10/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

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Campamento Mestizo: la nueva aventura de los semidioses en la zona rebelde

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El Campamento Mestizo se presenta como un refugio para los semidioses, un lugar donde cada uno recibe una cabaña asignada según su progenitor divino, entrenamiento para sobrevivir y encuentros con criaturas míticas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En esta nueva entrega, tras el regreso de Percy Jackson y Annabeth Chase a casa, la llegada de Katie Kim, una hija de Ares, marca el inicio de una serie de eventos inesperados.

La historia se desarrolla en un contexto donde la fama de su padre, Ares, no es la mejor, y la jefa de su cabaña se convierte en un verdadero desafío. La tensión aumenta cuando un novato desaparece, lo que obliga a Katie y a otros tres nuevos héroes a embarcarse en una peligrosa misión para encontrarlo. Este relato, dirigido a un público a partir de 9 años, combina aventura, mitología y la lucha por la aceptación en un entorno que, aunque parece seguro, esconde peligros constantes.

El género infantil y juvenil se enriquece con esta obra, que no solo entretiene, sino que también aborda temas como la amistad, el valor y la superación personal. La escritura de Rick Riordan sigue siendo un referente en la literatura juvenil, y su capacidad para entrelazar mitología con la vida contemporánea resuena con los jóvenes lectores de hoy. La relevancia de este libro radica en su habilidad para conectar con las inquietudes de la adolescencia, presentando personajes que enfrentan desafíos tanto sobrenaturales como emocionales.

La publicación de este libro por parte de SALAMANDRA IJ en 2026 promete ser un nuevo hito en la saga, ofreciendo a los lectores una mezcla de acción, humor y lecciones de vida. En un mundo donde los mitos cobran vida, Campamento Mestizo: la zona rebelde se convierte en una lectura obligada para quienes buscan aventuras llenas de emoción y aprendizaje.

Ficha del libro:

GéneroInfantil y juvenil
EditorialSALAMANDRA IJ
Año de edición2026
ISBN9788419868466
ISBN digital9791387906139
IdiomaEspañol

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