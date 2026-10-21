Liberan a estadounidense condenado por mercenarismo en Ucrania tras intervención de EEUU

FOTO: Rusia libera a estadounidense acusado de trabajar como mercenario en Ucrania, dice enviado de EEUU

Rusia ha liberado a un maestro estadounidense jubilado que había estado encarcelado acusado de combatir como mercenario en Ucrania, según anunció el miércoles el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo.

La noticia de la liberación de Stephen Hubbard, originario de Michigan, se produce tras las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de favorecer a Moscú. Hubbard había sido condenado a casi siete años de prisión tras un juicio a puerta cerrada en 2024.

Los fiscales habían argumentado que Hubbard firmó un contrato con el ejército ucraniano después de que Rusia comenzara su invasión en febrero de 2022, y que luchó junto a las fuerzas ucranianas hasta su captura dos meses más tarde.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, designó a Hubbard como un detenido injusto. En el encuentro, Putin informó a Witkoff que Hubbard ya se encontraba en el aeropuerto de San Petersburgo, Púlkovo, tras su liberación.

Witkoff ha estado intentando, sin éxito, facilitar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra que se aproxima a su quinto aniversario en febrero. Trump había anticipado la liberación a inicios de la semana, comentando a los reporteros en la Casa Blanca: "He estado hablando con el presidente Putin sobre el señor Hubbard. He estado hablando con él extensamente. Le he pedido que lo libere. Veamos qué pasa".