Trump y Vance presentan visiones opuestas sobre la economía en medio de creciente preocupación ciudadana

WASHINGTON (AP) — En una famosa declaración, el expresidente Bill Clinton mencionó su capacidad para percibir el sufrimiento de los votantes relacionado con la economía. Sin embargo, actualmente, ante las inquietudes sobre los elevados precios, el presidente Donald Trump sostiene que él es quien realmente sufre.

"Me atacaron con el tema de la asequibilidad, y es la primera vez que oigo que se use esa palabra", se quejó en Nebraska a principios de este mes.

La Casa Blanca permite que el vicepresidente JD Vance adopte un tono más conciliador. El mes pasado en Texas, reconoció que "hay gente frustrada por el ritmo del progreso". Durante una reunión con ciudadanos transmitida por CBS News el sábado, Vance admitió que "reconozco que los precios de la gasolina están demasiado altos en este momento" y aseguró que "estamos trabajando en ello".

Dependiendo del republicano que hable, los estadounidenses reciben una perspectiva distinta sobre la situación económica. Mientras Trump se refiere a una "edad de oro de Estados Unidos", Vance intenta mostrar empatía con los votantes que sienten la presión económica, al mismo tiempo que continúa promoviendo la agenda de Trump.

Esta desconexión se produce en un contexto donde la confianza de los estadounidenses en la economía ha caído este mes al nivel más bajo en más de una década. Además, la tasa promedio a largo plazo de las hipotecas en el país ha alcanzado su cifra más alta en casi tres años y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente el mes pasado.

Datos económicos recientes indican que el encarecimiento de la gasolina está intensificando la inflación, y el aumento de los precios del petróleo y el gas ha comenzado a elevar los costos en otros sectores de la economía.

Aunque la mayoría de los simpatizantes de Trump no lo consideran responsable de esta situación, algunos admiten que su estilo de comunicación puede no resonar adecuadamente. "Creo que lo pinta demasiado bonito", expresó Conda Little, una jubilada de 76 años que asistió a un evento de Trump en Dalton, Georgia. "Creo que Vance es más auténtico".

Little confía en que el presidente logrará una victoria sobre Irán que beneficie a los consumidores estadounidenses, pero no puede ignorar las repercusiones del conflicto. "Todo el mundo está realmente molesto por la gasolina", subrayó. "Es duro. Es realmente duro", concluyó, sugiriendo que "la gente necesita escuchar la verdad".

Trump parece tener dificultades para reconocer las preocupaciones de los ciudadanos. A principios de este mes, declaró a los reporteros que se pone una nota máxima "en el gobierno, en la economía, en todo". Desestimó las inquietudes sobre los altos costos, afirmando que las preocupaciones sobre la asequibilidad son un "engaño".

"Estamos en la edad de oro de Estados Unidos. Así que nuestra nación está mejor ahora que nunca antes", aseguró a una multitud en Kentucky mientras hacía campaña por candidatos republicanos.

A pesar de que Trump ha reconocido en ocasiones que los precios de la gasolina son elevados, los califica como "un pequeño precio a pagar" por la seguridad del país y del mundo en el contexto de la guerra con Irán.

El mensaje discordante de Trump en relación a una de las principales preocupaciones de los votantes se intensifica debido a su interés por embellecer Washington y la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca.

En una visita reciente a una zona de Arizona con problemas económicos, entretuvo a la audiencia con la historia de cómo adquirió un jet de lujo regalado por Qatar para usarlo como Air Force One.

Por su parte, Vance, quien recorre el país, se apresura a señalar que el gobierno tiene mucho trabajo por delante. En sus discursos, frecuentemente culpa a los predecesores demócratas por dejar al país en una situación complicada, justificando así la necesidad de más tiempo para la recuperación.

Para mostrar empatía, a menudo se refiere a su propia experiencia, recordando su infancia en una familia trabajadora en una ciudad del Cinturón del Óxido. Esto contrasta con Trump, quien proviene de una familia adinerada y es multimillonario. Durante sus discursos, incluso bromeó que si la gente almuerza en su club Mar-a-Lago, "por 5.000 dólares, obtendrán una hamburguesa y un postre pequeño".

"Crecí en una familia trabajadora", comentó Vance durante un foro comunitario de CBS News. "Cuando los precios de la gasolina eran altos, sé que eso hizo sufrir a mi abuela, y estoy seguro de que ustedes están batallando con ello de diversas maneras".

Al ser cuestionado sobre la disparidad en los mensajes económicos de él y Trump, Vance reconoció que el expresidente habla de nuevas inversiones que llegan al país, pero enfatizó que los cambios requieren tiempo. "Tenemos que hacer más, y sin duda podemos hacerlo mejor", admitió.

Algunos votantes expresaron que la visión optimista de Trump sobre la economía los aleja. Santiago Rodriguez, un estudiante universitario de 19 años de Texas, quien votará por primera vez este año, asistió a un mitin del candidato demócrata al Senado James Talarico. Rodriguez comentó que consideraría votar por un republicano, pero no mientras Trump esté al mando, ya que no comprende el alto costo de vida para los estadounidenses. "Creo que está desconectado; creo que nunca ha visto lo que es un día real como texano o, en general, como cualquiera que pertenezca a la clase trabajadora", opinó.

Los seguidores más leales de Trump no están dispuestos a culpar los altos precios a ninguna acción del presidente. Cindy Massengill, de 67 años, que asistió a un evento de Trump en Dalton, expresó que siente que él está haciendo lo mejor que puede. "Estoy segura de que ha hecho más que cualquier otro presidente después del desastre que nos dejaron Obama y Biden", afirmó.

Mary Bunker, una republicana de 67 años que asistió a un mitin de Trump cerca de Wichita, Kansas, trabaja en varios empleos, incluso como mesera y conductora de DoorDash. A pesar de sentir la presión de los altos precios de la gasolina, valora las rebajas de impuestos que Trump implementó el año pasado y no le reprocha su forma de abordar las preocupaciones económicas. "Creo que es un muy buen hombre de negocios", concluyó Bunker. "Ha estado en los negocios mucho tiempo, así que creo que sabe de lo que está hablando".