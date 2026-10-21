Trump urge a Zelenski a negociar con Putin y critica la ayuda a Ucrania

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó el martes a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que se esfuerce por alcanzar un acuerdo de paz con el líder ruso, Vladímir Putin, con el fin de poner fin al conflicto en curso.

"Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, las cosas solo van a empeorar", expresó Trump a los periodistas desde la Casa Blanca.

Además, el mandatario estadounidense consideró que "hemos proporcionado cantidades enormes de ayuda a Ucrania y no hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado de diésel". Esta afirmación se relaciona con sus críticas hacia los ataques de Ucrania a las instalaciones energéticas rusas, que, según él, han elevado los precios del combustible, que ya habían aumentado debido a la guerra en Irán.

Trump también mencionó que "los contribuyentes estadounidenses están hartos de esto" y subrayó que "es hora de llegar a un acuerdo. A Rusia le gustaría cerrarlo".

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que Trump firmó un acuerdo de compra de combustible a Rusia y alivió algunas sanciones a Moscú, lo que ha generado tensiones entre su administración y Zelenski, quien ha denunciado demoras en la entrega de misiles interceptores Patriot, esenciales para la defensa contra los ataques rusos.

Las entregas de estos misiles requieren la aprobación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien no ha rechazado formalmente las transferencias, pero tampoco ha completado los trámites necesarios para su autorización.

Por otro lado, el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, se reunió el martes con Zelenski y otros funcionarios europeos en Oslo, Noruega. Según informes, el presidente ucraniano consideró que las conversaciones fueron constructivas.

Se espera que Witkoff se reúna este miércoles en Rusia con Putin y le presente una propuesta actualizada destinada a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.