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Boca busca romper la mala racha en finales internacionales tras clasificar a la Copa Sudamericana

Con una victoria 3-1 sobre Vasco da Gama, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se clasifica a la final de la Copa Sudamericana, donde intentará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales.

21/10/2026 | 11:05Redacción Cadena 3

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Boca se metió en una nueva final internacional.

FOTO: Boca se metió en una nueva final internacional.

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Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Boca se metió en la gran final de la Copa Sudamericana luego de la goleada 3-1 sobre el Vasco da Gama de Brasil y, de esta manera, buscará cortar con una racha adversa en partidos decisivos de competencias internacionales.

La final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, tendrá un valor doble ya que podría cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales y además representaría el final de una racha negativa del "Xeneize".

La última vez que Boca ganó una final internacional fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando se impuso por 5-3 en el global contra Arsenal de Sarandí.

En aquella época, el equipo de La Ribera se floreaba y se había acostumbrado a ganar títulos internacionales. Entre el 2000 y el 2008 levantó el trofeo en la Copa Libertadores del 2000, 2001, 2003 y 2007, además de la Copa Sudamericana 2004 y 2005, la Copa Intercontinental 2000 y 2003 y la Recopa Sudamericana 2006 y 2008.

Sin embargo, a partir de allí comenzó una dura sequía para Boca, que además enlazó tres derrotas consecutivas en finales internacionales, todas ellas en Copa Libertadores.

La primera de estas caídas fue en el 2012, cuando el "Xeneize" fue superado con un global de 3-1 por el Corinthians de Brasil.

Seis años después, en el 2018, Boca sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia, al caer con un global de 5-3 ante su clásico rival, River. El partido de ida, que fue en "La Bombonera", terminó igualado 2-2. La vuelta, que se debía disputar en el Estadio Monumental, finalmente se llevó a cabo en Madrid y el "Millonario" se impuso por 3-1 en el tiempo extra.

La última final continental de Boca se dio en la Copa Libertadores 2023. Pese a estirar la ilusión hasta el tiempo extra, el Fluminense de Brasil se quedó con la victoria por 2-1 y conquistó por primera vez el torneo de clubes más importante de América.

Lectura rápida

¿Qué logró Boca recientemente?
Clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

¿Cuándo fue la última victoria internacional de Boca?
La última victoria fue en la Recopa Sudamericana 2008.

¿Cuántas finales internacionales ha perdido Boca desde 2008?
Boca ha perdido tres finales internacionales consecutivas desde 2008.

¿Cuál fue la última final que disputó Boca?
La última final fue en la Copa Libertadores 2023, donde perdió ante Fluminense.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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