Villa Gobernador Gálvez: un motociclista murió tras chocar con un carro tirado por un caballo

FOTO: El carro tirado por un caballo que participó del accidente fatal en VGG.

Un motociclista murió este martes en un siniestro vial ocurrido en Villa Gobernador Gálvez, tras colisionar con un carro tirado por un caballo. El hecho tuvo lugar en la intersección de Temporelli y Pueyrredón, donde intervino personal policial y de la Policía de Investigaciones.

El conductor de la moto falleció en el lugar como consecuencia del impacto. En tanto, las dos personas que viajaban en el carro resultaron heridas. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

En la escena trabajó la División Científica Forense de Rosario, que llevó adelante peritajes accidentológicos para relevar las evidencias y establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Culposos, que busca reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que ocurrió.