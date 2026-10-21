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Villa Gobernador Gálvez: un motociclista murió tras chocar con un carro tirado por un caballo

El siniestro ocurrió este martes en la intersección de Temporelli y Pueyrredón. Los dos ocupantes del vehículo de tracción animal sufrieron heridas y fueron asistidos.

21/10/2026 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario

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El carro tirado por un caballo que participó del accidente fatal en VGG.

FOTO: El carro tirado por un caballo que participó del accidente fatal en VGG.

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Un motociclista murió este martes en un siniestro vial ocurrido en Villa Gobernador Gálvez, tras colisionar con un carro tirado por un caballo. El hecho tuvo lugar en la intersección de Temporelli y Pueyrredón, donde intervino personal policial y de la Policía de Investigaciones.

El conductor de la moto falleció en el lugar como consecuencia del impacto. En tanto, las dos personas que viajaban en el carro resultaron heridas. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

En la escena trabajó la División Científica Forense de Rosario, que llevó adelante peritajes accidentológicos para relevar las evidencias y establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Culposos, que busca reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista murió tras chocar con un carro de tracción a sangre.

¿Quién investiga el accidente? La Fiscalía de Homicidios Culposos está a cargo de la investigación.

¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió este martes por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el choque? En Villa Gobernador Gálvez, en la zona de Temporelli y Pueyrredón.

¿Cómo se están realizando las investigaciones? La PDI realizó pericias accidentológicas para determinar las causas del choque.

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