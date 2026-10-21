Los Nocheros llegan a Rosario: "Queremos apelar a la memoria emotiva y a las emociones"

Los Nocheros se presentarán este sábado 24 de octubre a las 21 en La Segunda Seguros Arena de Rosario, en el marco de la gira con la que celebran sus 40 años de trayectoria. Rubén Ehizaguirre habló con Juntos por Cadena 3 Rosario y anticipó un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de la banda.

“Este festejo de los 40 años no nos ha sido fácil armar el repertorio. Meter 40 años de música en casi dos horas de show no ha sido fácil”, explicó el cantante. En ese sentido, contó que el desafío fue seleccionar canciones representativas de una trayectoria que incluye más de 25 álbumes y millones de discos vendidos.

Ehizaguirre aseguró que el repertorio combina canciones de distintas épocas: “Está mezclado todo, desde el primer disco hasta los últimos hits que hemos hecho con colaboraciones”. También reconoció que hay temas que el público considera indispensables y que siguen formando parte de los recitales aunque la banda tenga ganas de renovar algunas canciones.

FOTO: Los Nocheros anticipan su show en la ciudad.

“Los Nocheros somos un grupo que no tenemos problemas para armar un repertorio, tenemos problemas para sacar canciones, no para poner canciones”, graficó. Y comparó el armado del show con un equipo de fútbol: “El show de Los Nocheros tiene columnas de fútbol. Hay una columna vertebral que no se mueve y vamos rotando alrededor de esas canciones”.

La gira por los 40 años, que comenzó en agosto, viene dejando una respuesta positiva del público, según contó el músico. “Es un disfrute total y nos lo demuestra la gente”, sostuvo, y remarcó el valor de seguir encontrándose con los seguidores después de cuatro décadas: “Una bocha de tiempo, 40 años. Es mucho tiempo”.

Sobre el futuro, Ehizaguirre aseguró que la banda prefiere dejarse llevar por la música antes que establecer objetivos demasiado rígidos. “No somos de planear mucho, nos dejamos sorprender, nos dejamos llevar”, afirmó. Y cerró: “Ojalá que todavía la música nos regale varios años más para seguir compartiendo con la gente, porque de eso se trata”.

Entrevista de Alberto Lotuf.