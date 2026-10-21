Cómo incorporar estampados de animales en la decoración de tu hogar

En la actualidad, la decoración de interiores se caracteriza por su audacia y originalidad. Cada vez son más los hogares que se atreven a llenar sus espacios de colores y patrones atrevidos. Esta tendencia ha sido bien recibida por los expertos en diseño, quienes destacan el uso de los estampados de animales como una opción interesante y versátil.

La diseñadora de interiores con sede en San Francisco, Thecla Glueck, es una gran defensora de los estampados de animales. Según ella, estos patrones, que incluyen leopardo, cebra y tigre, aportan una capa de sofisticación atemporal a cualquier habitación. "Me encanta por la capa sofisticada y atemporal que añade y cómo se combina fácilmente con las piezas que ya posees", afirmó Glueck.

Por su parte, la diseñadora Ellie Christopher también valoró la versatilidad de estos estampados, señalando que se ven fabulosos con casi cualquier combinación de colores. "Siempre soy un fanático de un buen estampado de leopardo, y encontrarás una alfombra de cebra en casi todas las casas de mis clientes", comentó.

La diseñadora Sasha Bikoff añadió que los estampados de animales no solo son un poco rebeldes, sino que también irradian glamour. "Me encanta que puedan sentirse increíblemente elegantes y sofisticados en un entorno y completamente salvajes y juguetones en otro. Hay algo inherentemente seductor en ellos", expresó.

A pesar de su popularidad, no todos saben cómo incorporar correctamente los estampados de animales en la decoración. Para ayudar a los interesados, estas tres expertas compartieron sus mejores consejos y trucos.

Consejos para decorar con estampados de animales

1. Tratar los estampados como cualquier otro patrón. Glueck recomendó pensar en ellos como un patrón más, similar a las rayas o las flores. "Una pequeña cantidad puede hacer una declaración sutil o equilibrar la dulzura de una habitación. O puedes profundizar en tu amor por el color y el patrón para crear un espacio maximalista y sofisticado", sugirió.

2. Optar por lo inesperado. Bikoff advirtió que combinar estampados de animales con elementos demasiado predecibles es un error. "Me encanta lo inesperado. Un sofá de terciopelo con estampado de leopardo contra paredes lacadas, una alfombra de cebra debajo de una mesa de café escultórica italiana, o un estampado de animales en contraste con una flor romántica pueden ser mucho más interesantes que una combinación convencional", explicó.

3. Considerar el material. Glueck expresó su preferencia por el estampado de animales en lino para espacios más relajados y en terciopelo para algo más lujoso. También se mostró a favor de mezclar estilos, como un otomano con estampado de animales sobre una alfombra Oushak neutral o una alfombra con estampado de animales superpuesta sobre sisal.

4. Mantener la escala y la proporción en mente. Christopher destacó que, al igual que en todos los aspectos del diseño, la escala y la proporción son fundamentales. Uno de sus elementos favoritos para tapizar en estampado de leopardo es un taburete francés antiguo. "Puedes colocar uno frente a una silla, esconderlo debajo de un mueble, posicionarlo al lado de una bañera independiente o introducirlo en un espacio moderno para añadir historia y carácter", comentó.

5. Mezclar con otros patrones. Bikoff sugirió que mezclar estampados de animales con patrones completamente diferentes, como flores, rayas o geométricos, puede resultar mágico. "La magia ocurre cuando hay un hilo común, ya sea color, textura o simplemente una sensibilidad de diseño general", concluyó.