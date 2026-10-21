Cómo el rojo puede transformar tu hogar: energía y pasión al instante

FOTO: El impacto del color rojo en la decoración del hogar

El color rojo está íntimamente relacionado con el fuego, uno de los cinco elementos del feng shui. Según Susan Chan de Feng Shui Creative, este color simboliza la pasión, la fama y la reputación. Incorporar el rojo en la decoración del hogar puede aportar una sensación de energía y vitalidad a cualquier espacio.

Sin embargo, es importante tener cuidado al utilizar este color. Si bien el rojo puede animar un ambiente, su uso excesivo puede resultar abrumador. Es recomendable equilibrar su presencia con tonos más neutros o suaves para evitar que el espacio se sienta sobrecargado.

Al decorar con rojo, se sugiere emplear acentos en este color, como cojines, obras de arte o incluso una pared destacada. Esto permite que el rojo brinde su energía vibrante sin dominar el ambiente. Chan también destaca que el rojo puede ser particularmente efectivo en áreas donde se busca fomentar la interacción social, como en comedores o salas de estar.

La clave está en encontrar el equilibrio adecuado. Al ser un color tan potente, es fundamental considerar el impacto que puede tener en el estado de ánimo de quienes habitan el espacio. Por ello, se aconseja realizar pruebas con diferentes tonalidades de rojo y combinaciones para descubrir cuál se adapta mejor a las necesidades y deseos del hogar.