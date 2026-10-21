Cómo el rojo puede transformar tu hogar: energía y pasión al instante
El rojo, asociado al fuego y la pasión, puede revitalizar tu espacio. Conocé sus beneficios y precauciones al usarlo en la decoración.
FOTO: El impacto del color rojo en la decoración del hogar
El color rojo está íntimamente relacionado con el fuego, uno de los cinco elementos del feng shui. Según Susan Chan de Feng Shui Creative, este color simboliza la pasión, la fama y la reputación. Incorporar el rojo en la decoración del hogar puede aportar una sensación de energía y vitalidad a cualquier espacio.
Sin embargo, es importante tener cuidado al utilizar este color. Si bien el rojo puede animar un ambiente, su uso excesivo puede resultar abrumador. Es recomendable equilibrar su presencia con tonos más neutros o suaves para evitar que el espacio se sienta sobrecargado.
Al decorar con rojo, se sugiere emplear acentos en este color, como cojines, obras de arte o incluso una pared destacada. Esto permite que el rojo brinde su energía vibrante sin dominar el ambiente. Chan también destaca que el rojo puede ser particularmente efectivo en áreas donde se busca fomentar la interacción social, como en comedores o salas de estar.
La clave está en encontrar el equilibrio adecuado. Al ser un color tan potente, es fundamental considerar el impacto que puede tener en el estado de ánimo de quienes habitan el espacio. Por ello, se aconseja realizar pruebas con diferentes tonalidades de rojo y combinaciones para descubrir cuál se adapta mejor a las necesidades y deseos del hogar.
Lectura rápida
¿Qué representa el color rojo?
El rojo simboliza pasión, fama y reputación en el feng shui.
¿Quién es Susan Chan?
Susan Chan es una experta de Feng Shui Creative que brinda consejos sobre decoración.
¿Cómo puede afectar el rojo en la decoración?
El rojo aporta energía y vitalidad, pero su uso excesivo puede ser abrumador.
¿Qué se recomienda al usar rojo en el hogar?
Se sugiere usarlo en acentos y equilibrarlo con tonos neutros.
¿Dónde es efectivo el color rojo?
Es ideal en áreas sociales como comedores o salas de estar.