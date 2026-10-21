Volkswagen: las ventas en Neuquén crecen a un ritmo “casi exponencial” por el impulso de Vaca Muerta

Volkswagen participa de la AOG Patagonia 2026 con una oferta de camiones y pick-ups adaptados a las necesidades de la industria energética. Martín Simónpietri, de Producto de Camiones y Buses, destacó el Constellation 33-460 para trabajos off-road y el Delivery 11-180 4x4 para servicios vinculados al Oil & Gas.

"Es una configuración versátil que se le da para muchas aplicaciones dentro de lo que es el rubro", explicaron a Cadena 3 los representantes de la marca. También se presentan otros vehículos, como el Delivery 1180 4x4, que se destaca por su singularidad en su categoría.

Maximiliano Carvallido, gerente de Ventas Corporativas, presentó versiones de Amarok 4x2 equipadas de fábrica con kit petrolero. La compañía acompaña la oferta con alternativas de plan de ahorro, leasing y financiación prendaria, consideradas claves para la compra de bienes de capital.

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"La Amarok es un producto que gustó, que vino para quedarse", señalaron. Además, se ofrecen opciones de financiación, incluyendo planes de ahorro y leasing, que son cruciales para los clientes en este sector. "No solamente le trajimos un auto, sino que trajimos todo un ecosistema alrededor de ese auto", añaden.

Los representantes comentan sobre la diversidad en las ventas en Neuquén, donde "se vende todo el line-up". Esto incluye no solo camiones para la actividad petrolera, sino también aquellos destinados a otros rubros que requieren transporte. "Las distancias en la Patagonia son grandes", enfatizan, destacando la necesidad de vehículos para el abastecimiento de la industria.

Según los ejecutivos, en Neuquén no crece solamente la demanda de vehículos directamente vinculados al petróleo: se vende prácticamente todo el line-up de la marca. El desarrollo energético también impulsa transporte, logística, distribución urbana e interurbana y el abastecimiento desde otros puntos del país.

Simonpietri explicó que las ventas en la provincia vienen creciendo sostenidamente desde hace cuatro o cinco años. En los últimos dos años, afirmó, “la pendiente de la curva” se volvió casi exponencial y llegó incluso a superar las expectativas de la compañía.

Entrevista de La Argentina Posible.