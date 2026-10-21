Talleres multa a Galarza tras sus declaraciones

Luego de sus declaraciones, el mediocampista de Talleres, Matías Galarza, recibirá una sanción económica y a la vez no es seguro que esté disponible para jugar este fin de semana ante Defensa y Justicia.

En el medio del caos deportivo y después de marcar un gol en la Bombonera, con un semblante optimista, dijo a la televisión sobre sus chances de jugar en Boca: “Ojalá. No lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Pero hoy estoy muy contento en Talleres. Hicimos un buen partido ante un rival de mucha jerarquía como es Boca, como es su gente. ¿Mi gol? Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha. ¿Que casi es mi cancha? Sí. Mi familia es toda bostera. Se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo. La verdad que muy contento de poder hacer un gol. No lo festejé por eso”, cerró.

Galarza ya había quedado en el ojo de la tormenta tras el empate ante Independiente, al sostener que al equipo le faltó “hambre” para ganar, situación que no pasó por alto y ameritó un pedido de disculpas del ex Argentinos Juniors a sus compañeros.

Ahora, de acuerdo al reglamento interno de la institución de barrio Jardín, Galarza es sancionado económicamente y está en duda para jugar ante el “Halcón”.

El volante llegó a Talleres a mediados de 2024 a cambio de 3,5 millones de dólares y su contrato vence en diciembre de 2028.