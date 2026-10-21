La línea 148 renace como Misión Halcón con nuevos colectivos y tradición recuperada
La empresa presentó 90 colectivos cero kilómetro y recuperó los colores verde y amarillo de la histórica línea que conecta Constitución con el sur del conurbano bonaerense.
FOTO: La línea 148 renace como Misión Halcón con nuevos colectivos y tradición recuperada
Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- La histórica línea de colectivos 148 inicia una nueva etapa bajo la administración de Misión Buenos Aires, con la denominación comercial Misión Halcón, la presentación de 90 unidades cero kilómetro y la recuperación de sus tradicionales colores verde y amarillo.
El servicio conecta la Ciudad de Buenos Aires con localidades del sur del conurbano bonaerense y retoma su actividad luego de meses de conflicto e incertidumbre.
El nuevo nombre fue elegido mediante un concurso participativo entre los pasajeros habituales y busca recuperar el vínculo histórico con Defensa y Justicia, el club de Florencio Varela conocido como El Halcón.
La renovación de la imagen fue difundida en las redes sociales de la empresa y apunta a reconstruir la identidad de una línea utilizada diariamente por miles de personas para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.
La línea atraviesa localidades como Crucecita, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela, con cabecera en Plaza Constitución. Según los datos difundidos por la compañía, transporta alrededor de 1.035.000 pasajeros por mes y recorre unos 540.000 kilómetros durante el mismo período.
El servicio contempla seis ramales con distintas frecuencias, especialmente en las horas pico. El ramal A llega hasta el Cementerio de Florencio Varela, con intervalos de 10 a 14 minutos, mientras que el B conecta con Paraje El Tropezón y La Capilla, con esperas de 20 a 29 minutos. Los ramales D, G, H e I cuentan con frecuencias estimadas de entre 8 y 11 minutos, según sus recorridos hacia Villa del Plata, San Francisco Solano y distintos puntos de Quilmes.
La reanudación de las operaciones se produjo después de una crisis que afectó a El Nuevo Halcón S.A., con conflictos salariales, medidas de fuerza y dificultades para sostener los recorridos.
Aunque la incorporación de unidades nuevas y la recuperación de los colores históricos marcan una renovación, el principal desafío será mantener las frecuencias y garantizar un servicio confiable para los usuarios que dependen de la línea 148.
Lectura rápida
¿Qué se anunció?
La línea 148 fue renombrada como Misión Halcón y se presentaron 90 colectivos nuevos.
¿Quién administra el servicio?
El servicio está bajo la administración de Misión Buenos Aires.
¿Cuándo se reanuda el servicio?
El servicio vuelve tras meses de conflicto y reanuda operaciones desde su anuncio.
¿Dónde opera la línea?
Conecta la Ciudad de Buenos Aires con localidades del sur del conurbano bonaerense.
¿Por qué se recuperó el nombre Misión Halcón?
El nombre fue elegido por los pasajeros y busca vincularse con el club Defensa y Justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]