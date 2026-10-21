FOTO: La línea 148 renace como Misión Halcón con nuevos colectivos y tradición recuperada

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- La histórica línea de colectivos 148 inicia una nueva etapa bajo la administración de Misión Buenos Aires, con la denominación comercial Misión Halcón, la presentación de 90 unidades cero kilómetro y la recuperación de sus tradicionales colores verde y amarillo.

El servicio conecta la Ciudad de Buenos Aires con localidades del sur del conurbano bonaerense y retoma su actividad luego de meses de conflicto e incertidumbre.

El nuevo nombre fue elegido mediante un concurso participativo entre los pasajeros habituales y busca recuperar el vínculo histórico con Defensa y Justicia, el club de Florencio Varela conocido como El Halcón.

La renovación de la imagen fue difundida en las redes sociales de la empresa y apunta a reconstruir la identidad de una línea utilizada diariamente por miles de personas para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.

La línea atraviesa localidades como Crucecita, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela, con cabecera en Plaza Constitución. Según los datos difundidos por la compañía, transporta alrededor de 1.035.000 pasajeros por mes y recorre unos 540.000 kilómetros durante el mismo período.

El servicio contempla seis ramales con distintas frecuencias, especialmente en las horas pico. El ramal A llega hasta el Cementerio de Florencio Varela, con intervalos de 10 a 14 minutos, mientras que el B conecta con Paraje El Tropezón y La Capilla, con esperas de 20 a 29 minutos. Los ramales D, G, H e I cuentan con frecuencias estimadas de entre 8 y 11 minutos, según sus recorridos hacia Villa del Plata, San Francisco Solano y distintos puntos de Quilmes.

La reanudación de las operaciones se produjo después de una crisis que afectó a El Nuevo Halcón S.A., con conflictos salariales, medidas de fuerza y dificultades para sostener los recorridos.

Aunque la incorporación de unidades nuevas y la recuperación de los colores históricos marcan una renovación, el principal desafío será mantener las frecuencias y garantizar un servicio confiable para los usuarios que dependen de la línea 148.