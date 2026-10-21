FOTO: Totoras recibe por primera vez al Mundial de Flat Track y define el campeonato.

Totoras será sede este sábado 24 y domingo 25 de octubre de la definición del Campeonato Mundial FIM de Flat Track, que llegará por primera vez a Argentina. La doble fecha se disputará en el circuito Totoras Race Track, en el predio del Unión Fútbol Club, a unos 60 kilómetros de Rosario.

La competencia marcará también la primera presentación del certamen fuera de Europa en sus 16 años de historia. El sábado se correrá en la modalidad TT, con curvas adicionales en el interior de la pista, mientras que el domingo la actividad se desarrollará sobre el óvalo tradicional.

Según el listado anunciado por la organización, participarán 31 pilotos de España, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, República Checa, Ucrania, Colombia y Argentina.

La disputa por el título tiene a tres británicos al frente de las posiciones: Tim Neave lidera con 169 puntos, seguido por Ashton Boughen, con 150, y Jack Bell, con 145. Los representantes de la región también competirán por el Campeonato Latinoamericano, que tendrá su propia premiación.

El Flat Track es una especialidad del motociclismo que combina velocidad y control sobre superficies de tierra. En las carreras sobre óvalos, las motos no utilizan freno delantero y los pilotos recurren al derrape para tomar las curvas.

• Los horarios de las dos jornadas

Las puertas del circuito abrirán a las 8, tanto el sábado como el domingo. Las prácticas comenzarán a las 12.30 y, desde las 14, habrá firma de autógrafos y apertura del sector de equipos.

Las series clasificatorias se pondrán en marcha a las 16 y las finales están previstas alrededor de las 18, sujetas al desarrollo de cada jornada. El cronograma completo está disponible en el sitio oficial.

Según informó la organización, la actividad no se suspenderá por lluvia.

• Cuánto cuestan las entradas

Las entradas generales cuestan $60.000 y permiten asistir a los dos días de competencia. Los menores de 10 años tendrán acceso gratuito al sector general. También habrá entradas VIP con servicios y beneficios adicionales.

Los tickets pueden comprarse a través de Paseshow o directamente en el circuito durante el fin de semana.

La información deportiva, los documentos oficiales y los resultados se concentrarán en la aplicación Sportity, disponible para dispositivos Android y iPhone.