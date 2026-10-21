FIA Fórmula 3: Colnaghi cierra 5° la postemporada de Jeréz y como el mejor piloto del equipo Campos

FOTO: Dos días positivos de ensayo para Colnaghi, 5° y el mejor de su equipo

Mattia Colnaghi finalizó en la 5ª posición general los Ensayos de Postemporada de FIA Fórmula 3 que, durante dos días, tuvieron lugar en el Circuito Ángel Nieto -4.423 mts.- de Jeréz de la Frontera, España. Francisco Macedo cerró la segunda jornada de los test marcando el mejor tiempo para el equipo Van Amersfoort Racing.

El piloto portugués fue el más veloz durante las simulaciones de clasificación de la mañana, con un registro de 1:29.766, mientras que Alessandro Giusti, de Rodin Motorsport, lideró la sesión vespertina con un tiempo de 1:30.322.

El ítalo-argentino Colnaghi giró 36 vueltas en la mañana, donde su simulacro de clasificación con gomas nuevas lo dejó 5° a 0.271s de Macedo, otra vez como el mejor piloto de la escuadra Campos Racing. Mientras que, por la tarde, cerró su paso por estos ensayos con una extensa rutina de 51 vueltas que estuvo enfocada en programas de ritmo en carrera con tanques más llenos y gomas usadas.

Con esto concluyen los test de postemporada en Jerez y los pilotos volverán a la pista en Barcelona los días 26 y 27 de octubre.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de fiaformula3.com y Red Bull Content Pool