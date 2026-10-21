Instituto jugará un mano a mano de Primera en el Kempes, 41 años después

Por Gabriel Rodríguez

Después de 41 años, Instituto jugará un “mata mata” de Primera División en el estadio Mario Kempes, de acuerdo a lo informado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente de la Gloria, durante la última Asamblea General Ordinaria del pasado sábado.

Instituto es el primer clasificado a los playoffs buscando el título del Clausura y con cuatro puntos más, asegurará el primer puesto del grupo, que le dará la chance de definir en Córdoba mínimamente hasta las semifinales.

Y con una victoria más, asegurará terminar entre los primeros cuatro equipos.

Los octavos de final, están pactados para el fin de semana del domingo 22 de noviembre pero el sábado 21, la cantante María Becerra presentará su show en el Monumental de Alta Córdoba.

Becerra llega con su gira Quimera Tour 360°, en un espectáculo que ya tiene las entradas agotadas. La coincidencia con el compromiso de la Gloria en los playoffs obligará al equipo a trasladarse.

“Los recitales son una forma de recaudar. Ese recital nos sirve para pagar obligaciones, para no cargar al socio”, declaró el titular albirrojo.

El último partido único que Instituto disputó en el mundialista cordobés, en un campeonato de la máxima categoría, fue en el Nacional de 1985, el último torneo bajo esa denominación, ya que para 1986 el fútbol sufrió una gran transformación con el certamen de Primera División jugándose desde mitad de año y la creación del Nacional B.

Fue el 31 de marzo de 1985, por la Cuarta Ronda de la denominada Rueda de Perdedores, en donde goleó a Talleres 4 a 0 con anotaciones de Omar Beccérica en contra, dos de Oscar Dertycia y otro de Osvaldo Mattei.

Es decir que 41 años después, la Gloria volverá a jugar en el Kempes un partido de Primera División, de eliminación directa, buscando el título.

La Copa Argentina

En el calendario, la última vez que jugó en ese estadio un mano a mano, fue el 8 de abril de 2015, por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Belgrano.

Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, la "Gloria" se impuso por 4-2 en la tanda de penales.