En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto jugará un mano a mano de Primera en el Kempes, 41 años después

La Gloria confirmó que en el primer choque de los playoffs del Clausura, hará de local en el mundialista cordobés. ¿Cuándo fue la última vez? Los detalles.

21/10/2026 | 15:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El

FOTO: El "Cocayo" Dertycia marcó dos goles aquella tarde en el viejo Chateau Carreras

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Después de 41 años, Instituto jugará un “mata mata” de Primera División en el estadio Mario Kempes, de acuerdo a lo informado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente de la Gloria, durante la última Asamblea General Ordinaria del pasado sábado.

Instituto es el primer clasificado a los playoffs buscando el título del Clausura y con cuatro puntos más, asegurará el primer puesto del grupo, que le dará la chance de definir en Córdoba mínimamente hasta las semifinales.

Y con una victoria más, asegurará terminar entre los primeros cuatro equipos.

Los octavos de final, están pactados para el fin de semana del domingo 22 de noviembre pero el sábado 21, la cantante María Becerra presentará su show en el Monumental de Alta Córdoba.

Becerra llega con su gira Quimera Tour 360°, en un espectáculo que ya tiene las entradas agotadas. La coincidencia con el compromiso de la Gloria en los playoffs obligará al equipo a trasladarse.

“Los recitales son una forma de recaudar. Ese recital nos sirve para pagar obligaciones, para no cargar al socio”, declaró el titular albirrojo.

El último partido único que Instituto disputó en el mundialista cordobés, en un campeonato de la máxima categoría, fue en el Nacional de 1985, el último torneo bajo esa denominación, ya que para 1986 el fútbol sufrió una gran transformación con el certamen de Primera División jugándose desde mitad de año y la creación del Nacional B.

Fue el 31 de marzo de 1985, por la Cuarta Ronda de la denominada Rueda de Perdedores, en donde goleó a Talleres 4 a 0 con anotaciones de Omar Beccérica en contra, dos de Oscar Dertycia y otro de Osvaldo Mattei.

Es decir que 41 años después, la Gloria volverá a jugar en el Kempes un partido de Primera División, de eliminación directa, buscando el título.

La Copa Argentina

En el calendario, la última vez que jugó en ese estadio un mano a mano, fue el 8 de abril de 2015, por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Belgrano.

Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, la "Gloria" se impuso por 4-2 en la tanda de penales.

Lectura rápida

¿Qué evento importante ocurrirá en el estadio Mario Kempes?
Instituto jugará un “mata mata” de Primera División después de 41 años.

¿Quién es el presidente de Instituto?
Juan Manuel Cavagliatto es el presidente de la Gloria.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final?
Los octavos de final están programados para el fin de semana del domingo 22 de noviembre.

¿Qué espectáculo se presentará el día anterior al partido?
La cantante María Becerra presentará su show en el Monumental de Alta Córdoba el sábado 21 de noviembre.

¿Cuál fue el último partido de eliminación directa que jugó Instituto en el Kempes?
El último partido único fue en el Nacional de 1985, donde Instituto goleó a Talleres 4 a 0.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf