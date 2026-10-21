Convirtieron gas sin salida comercial en energía para data centers en Texas y llegan a Vaca Muerta

BigSur Energy fue creada por los argentinos Ariel Perelman y Bernardo Cabral, quienes desarrollaron y probaron el modelo en los yacimientos de Estados Unidos. La empresa toma gas natural asociado a la producción petrolera que tiene dificultades para llegar al mercado y lo transforma en electricidad directamente en el yacimiento.

Según Bernardo Cabral, uno de los fundadores, "Big Sur Energy nace para aprovechar un recurso subutilizado y darle algún tipo de finalidad comercial", destacando que han tenido éxito en Estados Unidos con más de 20 megas conectados.

Ariel Perelman, otro miembro del equipo, explicó a Cadena 3 que su modelo de negocio consiste en conectar yacimientos petroleros o fuentes de gas a equipos de generación de energía, creando data centers que proporcionan capacidad de cómputo para la industria de blockchain y, potencialmente, para inteligencia artificial.

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Esa energía alimenta centros de datos modulares off-grid destinados a tareas de alto poder de cómputo, incluida inteligencia artificial. El sistema evita depender de la red eléctrica convencional y puede trasladarse o ampliarse según las necesidades de cada operación.

BigSur ya opera 10 sitios en Texas y Louisiana y actualmente tiene 20 MW de capacidad en desarrollo. En marzo de 2026 cerró una Serie B por US$11,5 millones para acelerar el despliegue de esta infraestructura.

Sobre sus posibles clientes, Gustavo Ruffa mencionó que están negociando contratos de gas con grandes petroleras argentinas, mientras que su principal mercado es el de las criptomonedas, ofreciendo servicios de minería de Bitcoin.

Ahora prepara su desembarco en Vaca Muerta con un proyecto inicial de 20 MW y una inversión estimada en US$25 millones. BigSur Energy La compañía además firmó una alianza con 360 Energy, socio con el que ya venía trabajando en proyectos de aprovechamiento de gas en Texas.

En la Feria de AOG en Neuquén, se percibe un crecimiento significativo en el sector, con 590 expositores y la expectativa de 25 mil visitantes. Big Sur Energy busca posicionarse como referente en la convergencia de energía y tecnología, impulsando el desarrollo económico en el país.

Entrevista de La Argentina Posible.