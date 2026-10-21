Una empresa cordobesa encontró en Vaca Muerta uno de sus principales motores de crecimiento

Agustín Marandino preside Hidrogrubert, empresa de Río Tercero dedicada a la fabricación de hidrogrúas e hidroelevadores. La compañía está próxima a cumplir 90 años, continúa siendo familiar y Marandino representa a la cuarta generación.

"Lo que estamos viendo es un crecimiento notable de la exposición en sí misma y que obviamente se entiende por lo que estamos viviendo en los últimos años", afirmó Marandino a Cadena 3. La empresa, que se encuentra en Río Tercero, Córdoba, ha logrado establecerse en el mercado gracias a su asociación con Palfinger, un líder global en el rubro.

Hidrogrubert ofrece nuevos modelos de hidrogrúas con tecnología avanzada y mayor velocidad de trabajo. Marandino señala que "la demanda por parte de las empresas de hidrocarburos de este tipo de productos sigue creciendo" y asegura que no se ha alcanzado un techo en el mercado.

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Desde hace algunos años trabaja asociada con Palfinger, líder global del sector, para incorporar nuevos modelos y mayor tecnología. Actualmente tiene 270 colaboradores y concentra toda su producción en hidrogrúas e hidroelevadores. Para Oil & Gas fabrica equipos de gran porte, entre ellos grúas de 42 y 61 tonelámetros destinadas a tareas de izaje.

Sus productos más destacados incluyen hidroelévadores de 13 metros y grúas de 42 y 61 toneladas, que ofrecen versatilidad en aplicaciones.

Hoy Oil & Gas y minería representan alrededor del 40% de su facturación, una participación que viene creciendo durante los últimos cinco años. La empresa también apunta fuerte al mercado externo: en 2026 lleva más del triple de unidades exportadas que en 2025. Aunque fabrica en Córdoba, realiza en Neuquén la instalación de equipos sobre los camiones para estar más cerca de las operaciones de sus clientes. Marandino sostiene que Vaca Muerta “ya no es un sueño”, sino un mercado concreto al que las industrias argentinas deberían mirar para diversificarse y crecer.

Entrevista de La Argentina Posible.