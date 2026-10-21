Adrián Gómez: “El humor exige renovarse siempre para seguir vigente y sorprender a la gente”

Adrián Gómez, reconocido por su trabajo en radio y por sus múltiples personajes humorísticos, protagonizó un mano a mano con Chema en una visita que combinó recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el oficio de hacer reír.

Habitual de la trasnoche de la Popu, el artista llegó en esta oportunidad en otro horario y se mostró contento por concretar una entrevista que había quedado pendiente desde la época en que compartían el espacio Chema Nolete en Vivo la Radio.

Durante la conversación, el eje estuvo puesto en una de las dificultades centrales de su profesión: mantenerse vigente sin perder la esencia que lo conecta con el público. Para Gómez, el humor exige una renovación permanente, porque aquello que funciona en un momento puede perder su efecto si se repite demasiado.

El desafío, explicó, consiste en encontrar nuevas maneras de abordar la actualidad, sostener el tono de los personajes y ofrecer contenidos que sorprendan a los oyentes. A diferencia de otras disciplinas artísticas, donde el público espera volver a escuchar canciones o disfrutar de espectáculos conocidos, el humorista siente la presión de presentar material diferente cada vez.

“Si yo hago los mismos chistes del año pasado, dicen: ‘Este tipo hace siempre lo mismo’. Pero también, si cambio demasiado, corro el riesgo de que digan: ‘Ah, pero me gustaba más antes’”, reflexionó.

Gómez describió el humor como un oficio especialmente exigente por su carácter efímero. Un chiste puede provocar una carcajada la primera vez y perder buena parte de su efecto cuando vuelve a escucharse. Sin embargo, también existen humoradas y rutinas que atraviesan generaciones y conservan su capacidad de hacer reír.

En ese sentido, mencionó como ejemplos a Les Luthiers y al Negro Álvarez, artistas cuyas creaciones pueden seguir despertando risas incluso después de muchas repeticiones.

La clave, según explicó, está en encontrar el equilibrio entre lo conocido y lo novedoso. El público quiere volver a encontrarse con aquello que le gusta, pero también espera propuestas frescas, una mirada distinta sobre los acontecimientos y una conexión permanente con lo que sucede en la sociedad.

Para el humorista, además, no alcanza con hacer reír. Es necesario mantener una relación con la actualidad y evitar que los personajes queden desconectados del contexto. Por eso, el humor político también forma parte de las herramientas que permiten renovar los contenidos y encontrar nuevas perspectivas sobre la realidad.

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También hubo espacio para recordar algunos de los personajes que marcaron la trayectoria de Gómez y que continúan siendo reclamados por sus seguidores.

Uno de ellos es el payaso Friki, una figura desfachatada y provocadora que, según contó el artista con humor, fue expulsada de distintos espacios, pero sigue despertando el interés del público.

En el extremo opuesto aparece el licenciado Elefantini, conocido por sus reflexiones y por un estilo que contrasta con la irreverencia de Friki. Esa diversidad de registros forma parte de la identidad artística de Gómez y le permite explorar diferentes formas de humor, desde lo absurdo hasta la observación de situaciones cotidianas.

Entrevista de "Amamos Argentina"