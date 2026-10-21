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Intentaron escapar empujando una moto robada a un fiscal en Santa Fe: hay un detenido

La Policía de Acción Táctica restituye una moto robada a un fiscal en Santa Fe. Realizan un operativo exitoso tras detectar sospechosos empujando el vehículo.

21/10/2026 | 22:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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    Audio. La Policía recupera moto robada a fiscal en Santa Fe tras operativo en Barrio Guadalupe

    Panorama Federal

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Una motocicleta que había sido robada de la casa de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación fue recuperada por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) durante un operativo realizado en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Por el hecho, un hombre quedó aprehendido e investigado por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Mitre y Mateu, cuando los agentes realizaban un patrullaje de rutina y observaron a un grupo de hombres que empujaban una moto a pie, en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, según la versión policial, los sospechosos se resistieron y huyeron del lugar, abandonando el vehículo en su escape.

Poco después, la policía logró apresar a uno de los individuos involucrados, quien fue puesto a disposición del fiscal en turno, Agustín Nigro. Sobre el detenido se inició una causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

En tanto, la motocicleta fue retenida por los agentes de la PAT. Al ser identificada, se confirmó que sobre ella pesaba un pedido de secuestro, ya que había sido robada a un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, aunque no trascendieron las circunstancias en que se produjo el robo.

Informe de Emiliano Guardia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se recuperó una motocicleta robada de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

¿Quién fue aprehendido? Un hombre fue detenido por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

¿Cuándo se realizó el operativo? Durante un patrullaje de rutina, en un momento no especificado.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En el barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? Los sospechosos huyeron al ser identificados, abandonando la motocicleta.

¿Por qué fue importante la intervención policial? Se logró recuperar una motocicleta robada y se detuvo a un sospechoso.

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