Intentaron escapar empujando una moto robada a un fiscal en Santa Fe: hay un detenido

Una motocicleta que había sido robada de la casa de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación fue recuperada por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) durante un operativo realizado en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Por el hecho, un hombre quedó aprehendido e investigado por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Mitre y Mateu, cuando los agentes realizaban un patrullaje de rutina y observaron a un grupo de hombres que empujaban una moto a pie, en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, según la versión policial, los sospechosos se resistieron y huyeron del lugar, abandonando el vehículo en su escape.

Poco después, la policía logró apresar a uno de los individuos involucrados, quien fue puesto a disposición del fiscal en turno, Agustín Nigro. Sobre el detenido se inició una causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

En tanto, la motocicleta fue retenida por los agentes de la PAT. Al ser identificada, se confirmó que sobre ella pesaba un pedido de secuestro, ya que había sido robada a un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, aunque no trascendieron las circunstancias en que se produjo el robo.

Informe de Emiliano Guardia.