Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El número de sorteo 13064 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 7454, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Vaca).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7454

2° 1670

3° 6149

4° 7310

5° 5752

6° 3072

7° 2016

8° 4910

9° 7751

10° 1690

11° 7482

12° 8805

13° 6007

14° 4601

15° 1983

16° 5582

17° 4257

18° 7068

19° 2217

20° 8280