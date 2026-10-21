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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

El sorteo número 13064 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 21 de octubre a las 22:15, destacando el número 7454, que representa a La Vaca. Conocé los resultados completos a continuación.

21/10/2026 | 22:30Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13064 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 7454, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Vaca).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7454
2° 1670
3° 6149
4° 7310
5° 5752
6° 3072
7° 2016
8° 4910
9° 7751
10° 1690
11° 7482
12° 8805
13° 6007
14° 4601
15° 1983
16° 5582
17° 4257
18° 7068
19° 2217
20° 8280

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13064 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7454, que representa a La Vaca.

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados completos están disponibles en la nota.

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