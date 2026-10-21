Atlético Mineiro se clasifica a la final y se medirá ante Boca en la Sudamericana 2026

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Atlético Mineiro de Brasil ha asegurado su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026, donde se enfrentará a Boca por el título, en busca de su primera victoria en este torneo tras haber sido subcampeón el año pasado.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez llegó a la final a pesar de perder 2-0 en el partido de vuelta ante Montevideo City Torque de Uruguay, donde los goles fueron anotados por Kevin Silva y Gary Kagelmacher. En el partido de ida, Atlético Mineiro había logrado una victoria contundente por 3-0 como local.

Además, el equipo brasileño jugó los últimos 15 minutos del encuentro con un jugador menos debido a la expulsión del ecuatoriano Alan Franco.

La final se llevará a cabo el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, que tiene una capacidad de 49.000 espectadores y contará con un reparto equitativo de tribunas para los hinchas de Boca y el conjunto brasileño.

En el primer tiempo, el equipo uruguayo mostró un mejor desempeño, aunque no logró concretar en el marcador. La primera llegada de City Torque se produjo a los 11 minutos, cuando un córner permitió el cabezazo de Salomón Rodríguez que habilitó a Esteban Obregón, quien remató de primera pero fue detenido por el arquero Gabriel Delfim, que tuvo una destacada actuación.

Un minuto después, un disparo lejano del defensor Facundo Silvero estuvo cerca de abrir el marcador, pero nuevamente fue bien atajado por Delfim.

A los 18 minutos, el volante Franco Pizzichillo intentó desde fuera del área, con un tiro que se fue apenas por encima del travesaño.

Pizzichillo generó otra ocasión clara a los 36 minutos, con un remate potente que fue controlado por Delfim.

En el segundo tiempo, a los 3 minutos, una salida errónea de Delfim le dio la oportunidad a Obregón, quien buscó el gol desde afuera del área, pero su remate fue despejado por el defensor Lyanco sobre la línea.

La única llegada de peligro del conjunto brasileño llegó a los 6 minutos con un centro atrás para Reinier, cuyo remate se estrelló en el travesaño.

A los 21 minutos del complemento, un córner encontró la cabeza de Kevin Silva, cuyo remate se fue apenas desviado.

El equipo local tuvo una última ilusión a los 44 minutos, cuando un centro desde la izquierda fue prolongado por Juan Quintana y empujado al gol por Kevin Silva.

Ya en el tercer minuto de descuento, un cabezazo de Gary Kagelmacher se fue cerca del travesaño, marcando el 2-0 que no fue suficiente para lograr la remontada uruguaya.

Agencia NA