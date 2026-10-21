El femenino de Talleres tuvo su estreno en Perú
El equipo albiazul afrontó su presentación inicial y, tras la derrota 1 a 0 frente a Alianza Lima, ya trabaja con la mirada puesta en el segundo compromiso de esta experiencia en el exterior.
21/10/2026 | 19:30Redacción Cadena 3
FOTO: Yamila Rodríguez, protagonista de la T
Las Matadoras dieron su primer paso en Perú, en el marco de una gira internacional histórica para el fútbol femenino de Talleres. El equipo albiazul afrontó su presentación inicial y, tras la derrota 1 a 0 frente a Alianza Lima, ya trabaja con la mirada puesta en el segundo compromiso de esta experiencia en el exterior.
El once inicial de Talleres estuvo integrado por Agustina Ruffino; Belén Ludueña, Giuliana González, Agustina Aguilera y Catalina Dos Reis; Julieta Mozejko, Brisa Jara y Melani Morán; Azul Ludueña, Juana Fonseca y Josefina Félix.
El próximo desafío será este sábado a las 17:00, cuando Talleres dispute su segundo encuentro de la gira (también frente a Alianza) en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima.
Lectura rápida
1. ¿Cuál fue el resultado del primer partido de Las Matadoras en Perú?
La derrota fue 1 a 0 frente a Alianza Lima.
2. ¿Quiénes son Las Matadoras?
Son el equipo femenino de fútbol de Talleres.
3. ¿Cuándo jugarán su segundo partido?
El segundo partido será este sábado a las 17:00.
4. ¿Dónde se llevará a cabo el próximo encuentro?
El encuentro será en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima.
5. ¿Quiénes integraron el once inicial de Talleres?
El once inicial incluyó a Agustina Ruffino, Belén Ludueña, Giuliana González, entre otros.