El femenino de Talleres tuvo su estreno en Perú

Las Matadoras dieron su primer paso en Perú, en el marco de una gira internacional histórica para el fútbol femenino de Talleres. El equipo albiazul afrontó su presentación inicial y, tras la derrota 1 a 0 frente a Alianza Lima, ya trabaja con la mirada puesta en el segundo compromiso de esta experiencia en el exterior.

El once inicial de Talleres estuvo integrado por Agustina Ruffino; Belén Ludueña, Giuliana González, Agustina Aguilera y Catalina Dos Reis; Julieta Mozejko, Brisa Jara y Melani Morán; Azul Ludueña, Juana Fonseca y Josefina Félix.

El próximo desafío será este sábado a las 17:00, cuando Talleres dispute su segundo encuentro de la gira (también frente a Alianza) en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima.