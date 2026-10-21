Fallas críticas en PHP generan desconexiones masivas en gobiernos y plataformas digitales

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Gobiernos y agencias internacionales han solicitado a los sitios web que solucionen dos fallas críticas de ciberseguridad en un lenguaje de programación que es fundamental para gran parte de internet, estimando que el 70 por ciento de la red ha resultado comprometido.

Las vulnerabilidades fueron detectadas en el lenguaje de programación PHP, y la solución fue publicada el miércoles por la tarde, según reportó la BBC y fuentes de Noticias Argentinas.

Diversas agencias de ciberseguridad han instado a las organizaciones que no puedan aplicar las soluciones a tiempo a considerar el cierre de sus sitios web. Esta recomendación ha llevado a entidades como el gobierno de Finlandia, el ayuntamiento de Edimburgo y la BBC a desconectar sus páginas.

Las fallas fueron descubiertas por inteligencia artificial, y la empresa de ciberseguridad Wiz afirmó que se trataba de las "vulnerabilidades más graves jamás descubiertas" por esta tecnología, que está redefiniendo el panorama cibernético.

Finlandia tuvo que cerrar temporalmente los servicios web públicos del gobierno, mientras que la agencia de ciberseguridad de los Países Bajos anunció que desconectaría su propio sitio web debido a estas vulnerabilidades.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un aviso similar en X, recomendando a las organizaciones que desconectaran sus sistemas si no podían implementar la solución.

"Estas vulnerabilidades suelen proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", indicaba el informe.

Mientras tanto, la Casa Blanca informó que las agencias federales estaban colaborando con los principales laboratorios de IA para acelerar la solución del problema.

En una publicación en X, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a la población a verificar si sus sitios web públicos estaban utilizando PHP.

La Fundación Wikimedia, responsable de la enciclopedia en línea Wikipedia, anunció que estaba abordando las vulnerabilidades de seguridad.

"Hemos desactivado otros sistemas como medida de precaución hasta que puedan ser actualizados de forma segura", decía el comunicado, lo que provocó que algunos usuarios no pudieran acceder a ciertas partes de Wikipedia el miércoles.

El sitio web del ayuntamiento de Edimburgo también ha quedado inaccesible, al igual que varias páginas de la BBC, incluyendo programas como Doctor Who y The Traitors.

Otros sitios, como la plataforma de arte DeviantArt, han señalado que están "temporalmente fuera de servicio por mantenimiento", sin especificar el motivo.

Las vulnerabilidades fueron detectadas por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Calif, junto con la Fundación PHP, formaron parte de un programa iniciado por OpenAI llamado Patch the Planet.

A través de este programa, se les otorgó acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial para identificar y corregir fallos en el lenguaje de desarrollo web.

OpenAI afirmó en un blog que el descubrimiento fue "uno de los problemas de seguridad más importantes de los últimos tiempos", y añadió que un investigador interno también había detectado el problema casi simultáneamente.

Las fallas habían estado ocultas durante más de una década. En agosto, tras varias semanas utilizando herramientas avanzadas de IA, fueron descubiertas.

"Los modelos de vanguardia fueron fundamentales para que este proceso fuera práctico, permitiéndonos desarrollar y adaptar exploits funcionales en múltiples aplicaciones en cuestión de horas", afirmó Wiz en un comunicado.

Se estima que "aproximadamente el 70%" de internet está afectado, aunque la BBC no ha podido confirmar esta cifra.

A pesar de que la Fundación PHP tenía planeado anunciar su descubrimiento a finales de este mes junto con una solución completa, los detalles sobre el fallo se filtraron en redes sociales el martes.

Esto llevó a la Fundación PHP a apresurarse a comunicar la vulnerabilidad y su gran magnitud.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos, un organismo del gobierno neerlandés, ha retirado su página web. Asimismo, la página de la Tweede Kamer, la cámara baja del parlamento nacional, también se ha vuelto inaccesible.

El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC), junto con sus homólogos en la UE y Australia, han instado a quienes utilizan PHP a aplicar las correcciones necesarias.