Un estudio revela que solo 4 minutos de entrenamiento diario mejoran la fuerza en mayores de 65

Un nuevo estudio realizado por investigadores de Penn State reveló que dedicar solo cuatro minutos al día a ejercicios de fuerza puede generar mejoras significativas en la fuerza, equilibrio y movilidad de los adultos mayores. Este hallazgo sugiere que mantener la independencia física a medida que se envejece podría requerir mucho menos ejercicio del que comúnmente se supone.

Publicada en la revista PLOS One, la investigación mostró que los adultos de 65 años o más experimentaron mejoras notables en su rendimiento físico después de solo 12 semanas de entrenamiento. Estos avances son cruciales, ya que la fuerza muscular y la movilidad influyen directamente en el riesgo de caídas y en la capacidad de vivir de forma independiente.

Para los adultos mayores, moverse con comodidad y realizar actividades cotidianas es esencial para mantener una buena calidad de vida. Tareas simples como levantarse de una silla, subir escaleras y caminar pueden volverse más difíciles a medida que disminuyen la fuerza y el equilibrio.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las lesiones no intencionadas, incluidas las provocadas por caídas, son una de las principales causas de muerte en adultos mayores de 65 años. A pesar de la importancia del estado físico, muchos adultos mayores creen que para lograr mejoras significativas se requieren entrenamientos largos y exigentes. Christopher Sciamanna, profesor de medicina y salud pública en Penn State y autor principal del estudio, afirmó que los nuevos hallazgos desafían esa suposición. Un breve entrenamiento diario puede mejorar medidas importantes de movilidad y función física.

"El cuerpo humano está diseñado para mejorar muy rápidamente", destacó Sciamanna. "Y solo unas pocas repeticiones de un ejercicio realizado regularmente pueden llevar a enormes mejoras. El ejercicio se trata de pensar en el futuro: pensar en lo que quieres poder hacer y entrenar para ello."

Por qué los entrenamientos cortos podrían facilitar el ejercicio

El entrenamiento de fuerza, también conocido como entrenamiento de resistencia, implica hacer trabajar los músculos contra alguna forma de resistencia, como el peso corporal o bandas elásticas. La investigación ha demostrado que puede mejorar considerablemente la fuerza muscular en pocos meses.

Sin embargo, menos de uno de cada cinco adultos mayores cumple con la recomendación de realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. Entre los obstáculos más comunes se encuentran la incomodidad, la falta de tiempo y las exigencias físicas de los programas de ejercicio convencionales. Además, planificar un entrenamiento efectivo puede resultar abrumador, especialmente para quienes no están familiarizados con el ejercicio.

"El ejercicio es realmente complicado, porque tienes que decidir cuántas repeticiones, cuántas series, cuánto descanso y cuántas veces a la semana", explicó Smita Dandekar, coautora y profesora asociada de pediatría en Penn State. "Es un trabajo arduo, por lo que hay grandes problemas para que las personas quieran hacer ejercicio. Si podemos hacerlo corto, ya estamos a medio camino."

Los investigadores ya habían visto resultados alentadores en un experimento anterior llamado FAST (Entrenamiento de Fuerza de Actividad Funcional)-1. En ese estudio más pequeño, 24 adultos mayores realizaron solo 30 segundos de flexiones y sentadillas cada día. Después de seis meses, su capacidad para realizar sentadillas había mejorado.

Otras investigaciones han sugerido que realizar solo un par de series de ejercicios cada semana puede producir mejoras en la fuerza similares a las que se logran con entrenamientos considerablemente más largos. Estos hallazgos llevaron a Sciamanna y sus colegas a investigar si un programa de ejercicios especialmente breve podría producir mejoras medibles en los adultos mayores.

Evaluando un sencillo programa de ejercicios de cuatro minutos

Para el nuevo estudio, los investigadores de Penn State desarrollaron un programa llamado FAST-2 para evaluar si un breve entrenamiento diario podría mejorar la movilidad y la capacidad física en adultos mayores de 65 años. El ensayo incluyó a 97 participantes con una edad promedio de 74 años, quienes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: uno que siguió el programa de ejercicios y otro que no recibió intervención alguna.

Antes de que comenzara el estudio, los participantes informaron que hacían ejercicio durante un promedio de solo 18 minutos por semana, muy por debajo de la recomendación general de al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa cada semana, según explicó Sciamanna.

La rutina FAST-2 consistió en cuatro movimientos sencillos:

Flexiones: Para fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo.

Para fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo. Levantamientos de silla: Levantarse repetidamente de una posición sentada para trabajar las piernas.

Levantarse repetidamente de una posición sentada para trabajar las piernas. Remo con dos brazos: Tirar contra resistencia para fortalecer la parte superior del cuerpo.

Tirar contra resistencia para fortalecer la parte superior del cuerpo. Subida y bajada de escaleras: Subir y bajar para desafiar las piernas y apoyar la movilidad funcional.

Cada ejercicio duró 30 segundos, seguido de 30 segundos de descanso, llevando la rutina completa a cuatro minutos. Los participantes recibieron cuatro bandas de resistencia elástica y un escalón ajustable, junto con instrucciones escritas sobre cómo realizar cada movimiento. Los investigadores también ofrecieron variaciones más fáciles para adaptarse a diferentes capacidades físicas.

Por ejemplo, los participantes podían realizar flexiones contra una pared o un mostrador en lugar de en el suelo. Aquellos que encontraban desafiantes los levantamientos de silla podían apoyarse en sus rodillas para mayor soporte. A medida que mejoraba su fuerza, se alentó a los participantes a hacer los ejercicios progresivamente más difíciles. Alguien que realizaba flexiones modificadas podría avanzar al movimiento estándar, mientras que otro participante podría aumentar la altura del escalón.

Para evaluar el programa, los investigadores midieron cuán rápido y efectivamente los participantes podían levantarse de una silla y cuánto tiempo podían mantener el equilibrio sobre una pierna. Estas evaluaciones se realizaron al inicio, a mitad de camino y al final del estudio de 12 semanas. Dichas pruebas son valiosas porque reflejan movimientos que las personas utilizan a lo largo del día y su rendimiento en estas evaluaciones puede ayudar a predecir problemas futuros de movilidad, riesgo de caídas y la necesidad potencial de atención adicional.

Mejoras significativas en fuerza y equilibrio en solo 12 semanas

Los resultados mostraron que el breve programa de ejercicios produjo ganancias significativas en la función física, a pesar de que solo involucraba 60 segundos de entrenamiento de resistencia para la parte inferior del cuerpo por sesión. Los participantes demostraron varias mejoras medibles:

4.2 levantamientos adicionales de silla: Aumento en el número de veces que los participantes pudieron levantarse de una silla en 30 segundos.

Aumento en el número de veces que los participantes pudieron levantarse de una silla en 30 segundos. 3.6 segundos más de equilibrio: Mejora en cuánto tiempo los participantes pudieron permanecer de pie sobre una pierna.

Mejora en cuánto tiempo los participantes pudieron permanecer de pie sobre una pierna. 2.3 segundos más rápidos: Reducción en el tiempo necesario para completar la evaluación de levantarse de la silla.

Estos cambios pueden parecer modestos, pero reflejan habilidades físicas esenciales para la independencia diaria. Piernas más fuertes y mejor equilibrio pueden facilitar actividades como levantarse de una silla, subir escaleras y caminar.

Sciamanna enfatizó que estas simples pruebas físicas pueden revelar información importante sobre la salud y la independencia futura de una persona. "Estos indicadores predicen tu futura capacidad para ir a un hogar de ancianos, tu futura probabilidad de caídas y la dificultad para caminar", afirmó. "Te dan una idea de si podrás estar activo en el futuro."

Aunque el estudio midió mejoras en el rendimiento físico en lugar de evaluar directamente si los participantes experimentaron menos caídas o evitaron el cuidado en hogares de ancianos, los hallazgos sugieren que entrenamientos cortos podrían ayudar a preservar habilidades estrechamente vinculadas a la vida independiente.

Un entrenamiento que los adultos mayores pueden seguir con facilidad

Más allá de las mejoras en fuerza y movilidad, los investigadores identificaron otra gran ventaja de la rutina de cuatro minutos: los participantes pudieron seguirla de manera constante. A lo largo del estudio, completaron sus ejercicios en el 81% de los días. Este nivel de participación sugiere que un entrenamiento corto y sencillo podría ser más fácil de incorporar en la vida diaria que un programa de ejercicio más largo. También podría ayudar a las personas a superar obstáculos como la falta de tiempo, la incomodidad o la dificultad para mantener una rutina de ejercicios regular.

Para los adultos mayores que son en gran parte inactivos, incluso una pequeña cantidad de entrenamiento de resistencia constante podría proporcionar un punto de partida práctico para mejorar la función física. Los investigadores sostienen que sus resultados refuerzan la idea de que las sesiones de ejercicio no necesitan ser largas para producir beneficios significativos. Al centrarse en movimientos que apoyan actividades cotidianas, unos pocos minutos de esfuerzo diario podrían ayudar a los adultos mayores a mantener fuerza, movilidad e independencia.

Para Sciamanna, el propósito último del ejercicio va más allá de simplemente volverse físicamente más fuerte. Se trata de preservar la capacidad de participar en la vida y seguir haciendo las cosas que más importan. "El ejercicio es la clave de la libertad", concluyó. "La libertad es la capacidad de hacer lo que deseas, y diría que si no puedes hacer lo que deseas, no eres libre. Enfoque el ejercicio pensando en lo que quieres poder hacer en 20 años, y luego entrena para lograrlo."

Autores del estudio y colaboradores de la investigación

Además de Christopher Sciamanna, participaron en el estudio otros investigadores de Penn State, incluyendo a Smita Dandekar, Jordan Kurth, Liza S. Rovniak, Noel Ballentine, Natalia Pierwola-Gawin, Yimeng Shang y Shouhao Zhou. También contribuyó Jonathan G. Stine, quien está afiliado al Departamento de Medicina, División de Gastroenterología y Hepatología en Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center y tiene un nombramiento adicional en el Departamento de Ciencias de la Salud Pública en Penn State. Otros colaboradores incluyeron a Matthew Silvis, Matthew A. Ladwig, David E. Conroy, Kathryn H. Schmitz y Margaret Danilovich.