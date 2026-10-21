Un tren retrasado por una tormenta solar: un misterio de 178 años revelado

Un enigmático retraso de tren ocurrido hace casi 180 años ha llevado a científicos a descubrir un sorprendente error en la historia del clima espacial. Un equipo internacional de investigación resolvió un misterio de 178 años relacionado con uno de los primeros casos documentados de actividad solar que interfería con la tecnología eléctrica.

El incidente se remonta a la década de 1840, cuando las redes telegráficas eléctricas comenzaban a transformar la comunicación a larga distancia. A medida que estos sistemas se expandían, los operadores a menudo encontraban extrañas perturbaciones eléctricas que podían interrumpir su equipo. Hoy, los científicos comprenden que algunos de estos problemas fueron causados por cambios en el campo magnético de la Tierra, provocados por la actividad solar.

Investigadores liderados por la Universidad de Lancaster revisaron un relato histórico sobre un tren retrasado en Exeter, Inglaterra, debido a la interferencia solar en el sistema telegráfico ferroviario. La investigación incluyó a científicos de la Universidad RMIT, el British Geological Survey, Natural Resources Canada, Baylor University y el laboratorio nacional del espacio del Reino Unido, RAL Space.

Al reunir documentos históricos y observaciones científicas, el equipo descubrió un error que cambia la cronología de las primeras interrupciones tecnológicas conocidas causadas por el clima espacial.

Cómo las tormentas solares interrumpieron la tecnología por primera vez

Uno de los ejemplos más dramáticos de la historia sobre el clima espacial afectando la tecnología ocurrió en 1859. Conocido como el Evento Carrington, esta poderosa tormenta solar involucró una enorme llamarada solar y una eyección de masa coronal, una erupción masiva de partículas cargadas y campos magnéticos del Sol.

Las perturbaciones resultantes produjeron espectaculares auroras, comúnmente conocidas como luces del norte, que aparecieron tan al sur como Hawái y Centroamérica. En algunos lugares, el cielo brilló lo suficientemente fuerte como para que las personas pudieran leer periódicos por la noche. Esta inusual iluminación incluso engañó a los mineros de oro, quienes pensaron que había llegado la mañana, llevándolos a preparar el desayuno poco después de la medianoche.

La tormenta también causó estragos en las redes telegráficas alrededor del mundo. Los aumentos eléctricos provocaron fallas en los equipos, enviaron chispas de los cables, sorprendieron a los operadores e incluso iniciaron incendios. En algunos casos, las corrientes eléctricas generadas por la perturbación fueron tan potentes que los sistemas telegráficos continuaron funcionando sin baterías.

Aunque el Evento Carrington sigue siendo el ejemplo más famoso de este período, la evidencia de la actividad solar interfiriendo con sistemas eléctricos se remonta incluso más atrás.

En 1871, un autor anónimo publicó un relato en la revista científica Nature describiendo una "muy intensa perturbación magnética" que supuestamente ocurrió el 18 de octubre de 1841. Según el informe, la perturbación interfirió con las señales ferroviarias en Exeter y retrasó la salida programada del tren de las 10:05 p.m. en 16 minutos.

Si la fecha hubiera sido correcta, el evento habría representado la primera instancia conocida de clima espacial interrumpiendo la tecnología humana.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Space Weather de la American Geophysical Union reveló que el relato original contenía un error histórico significativo.

El misterio ferroviario que cambió la historia de las tormentas solares

El profesor asociado Brett Carter, investigador de clima espacial en la Universidad RMIT, ayudó a investigar los registros históricos. Durante la investigación, el equipo notó un problema que cuestionó de inmediato la cronología original.

La línea ferroviaria Exeter-Starcross mencionada en el informe no se inauguró hasta 1846, casi cinco años después del evento que supuestamente ocurrió.

"En este estudio, investigamos lo que tenía que ser un error tipográfico en un artículo de Nature de 1871. Sabemos que fue un error porque la línea de tren Exeter-Starcross mencionada en ese artículo no existía hasta 1846, lo que es cinco años después", explicó.

Para establecer cuándo ocurrió realmente el retraso del tren, los investigadores examinaron una amplia gama de evidencia histórica. Compararon horarios de trenes y reportes de periódicos con observaciones de actividad solar, relatos de auroras y mediciones digitalizadas del campo magnético de la Tierra.

Juntos, estos registros apuntaron a una fecha diferente: el 18 de octubre de 1848, exactamente siete años después de lo informado originalmente.

La cronología revisada resuelve la aparente contradicción y sitúa el incidente en un período importante de la historia tecnológica, cuando los sistemas de comunicación eléctrica se volvían cada vez más comunes.

Carter explicó que la década de 1840 marcó un punto de inflexión en la relación de la humanidad con el clima espacial. Las perturbaciones solares siempre habían ocurrido, pero la aparición de la tecnología eléctrica significaba que sus efectos podían interferir directamente con las actividades humanas cotidianas.

"Comprender este evento histórico es importante porque la década de 1840 marca la intersección entre el auge de nuestra era tecnológica y el clima espacial, que siempre ha estado presente", afirmó.

"Desde que se cruzó esta línea, la humanidad no ha mirado atrás".

Los hallazgos también cambian el lugar del incidente en el registro histórico. Aunque la interrupción en Exeter sigue siendo uno de los primeros ejemplos creíbles de clima espacial afectando la tecnología, ya no puede considerarse el primero.

Esa distinción ahora pertenece a un incidente documentado anteriormente que involucró interferencia telegráfica en el Midland Railway de Gran Bretaña en marzo de 1847.

Por qué el descubrimiento de 178 años es importante

El profesor Jim Wild de la Universidad de Lancaster, quien lideró el estudio, comentó que los hallazgos demuestran que los peligros asociados con el clima espacial comenzaron a afectar a la sociedad mucho antes del desarrollo de las modernas redes eléctricas, satélites y sistemas de comunicación electrónica.

"Lo que esta investigación resalta es que el clima espacial no es una amenaza nueva, sino un peligro natural de larga data. La sociedad ha estado experimentando los efectos del clima espacial en la tecnología casi desde que existen las tecnologías eléctricas", indicó.

El incidente en Exeter es especialmente significativo porque ocurrió cuando la tecnología eléctrica aún estaba en su infancia. Los primeros operadores ferroviarios comenzaban a depender de los sistemas telegráficos, creando nuevas oportunidades para que las perturbaciones solares interfirieran con la infraestructura esencial.

"El retraso del tren de Exeter es una historia fascinante porque se sitúa justo en el punto donde las tecnologías emergentes comenzaron a encontrar las realidades del entorno espacial. Al combinar archivos históricos con observaciones científicas, hemos podido mostrar que el evento casi con certeza ocurrió en 1848 y no en 1841", agregó.

"Aunque esto significa que no es el impacto más antiguo registrado del clima espacial, sigue siendo uno de los primeros ejemplos claros de la actividad solar interrumpiendo infraestructuras críticas", concluyó.

La investigación también demuestra cómo los registros científicos históricos pueden utilizarse junto con periódicos y otros materiales de archivo para reconstruir eventos que ocurrieron mucho antes de que estuvieran disponibles instrumentos de monitoreo modernos.

"También demuestra el valor de combinar registros científicos con informes periodísticos contemporáneos y documentos de archivo al reconstruir eventos históricos de clima espacial".

La tecnología moderna aún enfrenta la amenaza de las tormentas solares

Casi dos siglos después del retraso del tren en Exeter, las tormentas solares siguen representando riesgos para ferrocarriles y otras infraestructuras esenciales. Las tecnologías involucradas han cambiado drásticamente, pero siguen siendo susceptibles a las perturbaciones originadas en el Sol.

Hoy en día, el clima espacial puede interferir con sistemas de energía eléctrica, equipos de señalización ferroviaria, navegación por satélite y redes de comunicación. Eventos solares poderosos pueden alterar el campo magnético de la Tierra, generando potencialmente corrientes eléctricas no deseadas en la infraestructura y afectando sistemas que dependen de señales satelitales confiables.

Los científicos ahora cuentan con instrumentos y métodos de pronóstico mucho más sofisticados que los disponibles en el siglo XIX. Sin embargo, Hapgood enfatizó que la creciente dependencia de la sociedad moderna en tecnologías eléctricas y espaciales interconectadas también crea nuevas vulnerabilidades.

Comprender cómo las tormentas solares pasadas afectaron la infraestructura puede ayudar a los investigadores a evaluar los peligros que representan los eventos futuros y desarrollar mejores maneras de reducir las posibles interrupciones.

"Profundizar nuestra comprensión de estos eventos es esencial para prepararnos y mitigar los impactos del clima espacial, especialmente a medida que nos dirigimos hacia una década de emocionantes desarrollos espaciales que enfrentarán el desafío de un nuevo ciclo solar en la década de 2030", concluyó.