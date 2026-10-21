Portal de Belén invita a un conversatorio en defensa de la vida humana
La actividad estará a cargo del abogado Juan Manuel Clerico y se desarrollará este próximo lunes 26 de octubre del 2026 a las 19 horas.
21/10/2026 | 18:22Redacción Cadena 3
FOTO: Portal de Belén
El portal de Belén realizará un ciclo de conferencias sobre la defensa de la vida humana junto con la Escuela de Formación Política Tomás Moro. En esta oportunidad invita a participar del segundo ciclo de conferencias titulado: “Defensa de la vida humana, ¿Cómo? ¿Para Qué?
Una propuesta de formación que busca brindar herramientas teórico prácticas para reflexionar, fundamentar y trabajar en favor de la vida humana.
La actividad estará a cargo del abogado Juan Manuel Clerico y se desarrollará este próximo lunes 26 de octubre del 2026 a las 19 horas.
El link para entrar al conversatorio será difundido en las redes del Portal a través de Instagram y Facebook momentos antes. Esta segunda conferencia abordará los principios que pueden orientar el trabajo de las distintas áreas, el papel de la religión en el debate público y los fundamentos de la penalización.
La iniciativa forma parte del compromiso del Portal de Belén con la promoción y defensa de la vida humana desde la concepción así como con la formación de voluntarios y de todas aquellas personas interesadas en adquirir argumentos sólidos para participar responsablemente en el debate social.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un ciclo de conferencias sobre la defensa de la vida humana.
¿Quiénes organizan el ciclo de conferencias? El portal de Belén y la Escuela de Formación Política Tomás Moro.
¿Cuándo se desarrollará la actividad? El lunes 26 de octubre del 2026 a las 19 horas.
¿Cómo se podrá acceder al conversatorio? A través de un link que será difundido en Instagram y Facebook momentos antes del evento.
¿Por qué se realiza esta iniciativa? Para promover y defender la vida humana desde la concepción y formar voluntarios en el debate social.