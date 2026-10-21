Belgrano se juega la clasificación a cuartos de la Libertadores femenina

FOTO: Alaides Paz hizo historia al marcar el primer gol de "Las Piratas" en Libertadores (@BelgranoFem)

El femenino de Belgrano afronta este miércoles un partido decisivo en la Copa Libertadores femenina. Desde las 21, las "Piratas" cerrarán su participación en la fase de grupos ante Universitario de Perú, con la necesidad de conseguir una goleada para mantener sus chances de clasificación a los cuartos de final.

El equipo cordobés llega a este compromiso después de perder el último domingo por 3-1 ante Palmeiras de Brasil, resultado que complicó sus posibilidades de avanzar en el certamen que se disputa en Ecuador.

Qué necesita Belgrano para clasificar

Palmeiras ya aseguró su lugar en los cuartos de final. Como los dos primeros equipos de cada zona avanzan a la siguiente instancia, el segundo puesto se definirá entre Belgrano e Independiente del Valle, de Ecuador.

Las "Piratas" deberán golear a Universitario, que ya quedó eliminado, y esperar que Independiente del Valle pierda ante Palmeiras. De esta manera, Belgrano buscará aprovechar su última oportunidad para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo continental.