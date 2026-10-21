Meta condenada a pagar US$ 25.000 millones por engañar a usuarios sobre privacidad de datos

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Un juez de Nuevo México ha ordenado a Meta el pago de 25.000 millones de dólares al estado tras la decisión de un jurado que concluyó que la compañía de redes sociales había engañado a los consumidores durante años respecto a sus políticas de privacidad de datos.

La sentencia fue dictada por el juez Francis Mathew, quien fue respaldado por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien la calificó como "uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia de Estados Unidos", según reportó CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

Torrez enfatizó que "este fallo debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley" durante una conferencia de prensa.

El jurado había determinado en septiembre que Facebook había emitido declaraciones falsas o engañosas al asegurar a los consumidores que tenían control sobre el uso de su información. Además, se concluyó que la compañía había engañado a los usuarios al afirmar que no vendía ni compartía información personal con anunciantes.

El jurado también halló que la "alta dirección" de Meta, incluyendo a su CEO Mark Zuckerberg y a la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg, realizaron afirmaciones engañosas sobre las políticas de privacidad del servicio. El juez Mathew escribió que "estas comunicaciones formaban parte de una estrategia coherente diseñada para engañar al público".

El caso se originó a partir de las acusaciones de que Facebook había engañado a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un cuestionario de personalidad de terceros, que recopiló información de aproximadamente 87 millones de perfiles y que fueron vendidos a la firma de consultoría política Cambridge Analytica para crear anuncios segmentados.

En un comunicado emitido el miércoles, Torrez subrayó que el caso "siempre ha involucrado a más de una empresa o un solo escándalo" y añadió: "Se trata de si las empresas pueden engañar a los consumidores sobre qué sucede con su información personal sin afrontar consecuencias significativas".

El director jurídico de Meta, CJ Mahoney, expresó en un comunicado que la compañía confía en que "prevalecerá en la apelación". Mahoney comentó: "Este fallo, y la forma en que el Fiscal General lo aplica, hace prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México". También argumentó que "en esencia, esta demanda busca imponer un impuesto a la libertad de expresión para imponer nuevas reglas sobre lo que la gente puede decir en línea".

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por violaciones de las leyes de protección al consumidor se destinarán al gasto estatal en educación. Torrez mencionó: "Es posible que hayamos pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años", aunque advirtió que el dinero quedaría inmovilizado si Meta apela la decisión, como se espera.

Mientras tanto, otros cuarenta y ocho estados alcanzaron un acuerdo con Facebook en un caso a nivel nacional, pero Nuevo México decidió presentar su propia demanda. Los abogados de Nuevo México habían solicitado entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, argumentando que una cifra suficientemente alta era necesaria para modificar el comportamiento de la empresa. Por su parte, los abogados de Meta alegaron que la empresa no debería pagar más de 3.400 millones de dólares, sosteniendo que una indemnización mayor violaría el debido proceso y sería inconstitucional.

Cabe recordar que en 2019, la Comisión Federal de Comercio impuso a Facebook, entonces conocida como Meta, una multa de 5.000 millones de dólares por permitir que Cambridge Analytica recopilara datos de usuarios sin su consentimiento.

Finalmente, las acciones de Meta experimentaron un incremento de 13,56 dólares, o un 2%, alcanzando los 707,81 dólares en la sesión bursátil del miércoles por la tarde.