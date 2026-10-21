Flapping Airplanes, la startup de IA, levanta $1.000 millones en su primera ronda de inversión

Flapping Airplanes, una joven startup de inteligencia artificial, anunció que logró recaudar $1.000 millones en su ronda de financiamiento Serie A, co-liderada por Index Ventures y Lux Capital. Este financiamiento se produce apenas nueve meses después de haber recaudado $180 millones en su ronda inicial, lo que eleva su valoración a $6.000 millones.

El crecimiento de la empresa es notable, ya que su valoración se cuadruplicó desde la última ronda. En esta nueva etapa, también participaron inversores anteriores como Sequoia, GV y Kleiner Perkins, además de nuevos inversores como Valor y Nvidia.

Flapping Airplanes fue fundada por Aidan Smith y los hermanos Asher y Ben Spector. Smith, un exbecario de Thiel, trabajó en Neuralink antes de fundar la empresa. Asher Spector, por su parte, es doctor en estadística por Stanford, y Ben Spector es estudiante de doctorado en ciencias de la computación en la misma universidad. Juntos, han creado un laboratorio que busca ser pionero en la construcción de sistemas de inteligencia artificial más eficientes.

Su objetivo es desarrollar un marco de trabajo que permita realizar entrenamientos completos y servir inferencias sin necesidad de procesar grandes volúmenes de datos, lo que se traduce en un modelo más eficiente y menos costoso. Según Spector, "un modelo que sea un millón de veces más eficiente en datos probablemente sea un millón de veces más fácil de implementar en la economía".

La empresa se posiciona como un competidor en el ámbito de la inteligencia artificial, prometiendo modelos que no dependen de la ingesta de grandes volúmenes de información, algo que consideran fundamental para el futuro de la IA.