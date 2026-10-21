En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Lula da Silva promulga ley que condona deudas y aumenta facturación de microemprendedores en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una ley que condona deudas de microemprendedores, beneficiando a 17,6 millones de personas, de las cuales 7,8 millones son mujeres.

21/10/2026 | 17:53Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lula, rumbo a la reelección.

FOTO: Lula, rumbo a la reelección.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este miércoles un proyecto de ley que prevé la condonación de deudas de los microemprendedores individuales (MEI) con la Unión y amplía el límite anual de facturación de la categoría.

La medida, aprobada por amplia mayoría en Senado y Cámara de Diputados, integra el paquete "Prospera MEI", lanzado por el Gobierno federal con el objetivo de reducir el endeudamiento, facilitar el acceso a recursos para inversiones y simplificar la rutina de los microemprendedores.

La Secretaría de Comunicación Social (Secom) informó que la iniciativa puede beneficiar a 17,6 millones de emprendedores, de los cuales 7,8 millones son mujeres.

Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Lula afirmó que a cuatro millones de personas se les perdonarán las deudas y quedarán con el "nombre limpio". "No tiene sentido que el Gobierno tenga una deuda activa que llega a casi 18.000 millones de reales (unos 3.580 millones de dólares). Estas personas están registradas en Serasa y ya no consiguen financiamiento", señaló.

El mandatario agregó: "El Gobierno sabe que no va a cobrar, pero queda ese peso en la espalda de la persona. Decidimos asumir la responsabilidad de esa deuda y perdonar a los deudores".

El beneficio incluye el valor original de las contribuciones en atraso, multas, intereses y recargos de cobranza, abarcando también deudas judicializadas o en planes de pago.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y establece la condonación automática de las deudas, sin necesidad de que el emprendedor realice una solicitud.

Además, el límite anual de facturación del MEI se eleva de 81.000 reales actuales a 110.000 reales en 2027 y a 140.000 reales en 2028. El techo no se actualizaba desde 2018.

Lectura rápida

¿Qué ley firmó Lula?
Una ley que condona deudas de microemprendedores y aumenta el límite de facturación.

¿Quiénes se benefician?
17,6 millones de emprendedores, incluyendo 7,8 millones de mujeres.

¿Cuándo entra en vigor la ley?
La ley comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

¿Qué incluye la condonación?
Condonación de deudas, multas, intereses y recargos de cobranza.

¿Cómo se modifica el límite de facturación?
Se elevará de 81.000 a 110.000 reales en 2027 y a 140.000 en 2028.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf