Lula da Silva promulga ley que condona deudas y aumenta facturación de microemprendedores en Brasil

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este miércoles un proyecto de ley que prevé la condonación de deudas de los microemprendedores individuales (MEI) con la Unión y amplía el límite anual de facturación de la categoría.

La medida, aprobada por amplia mayoría en Senado y Cámara de Diputados, integra el paquete "Prospera MEI", lanzado por el Gobierno federal con el objetivo de reducir el endeudamiento, facilitar el acceso a recursos para inversiones y simplificar la rutina de los microemprendedores.

La Secretaría de Comunicación Social (Secom) informó que la iniciativa puede beneficiar a 17,6 millones de emprendedores, de los cuales 7,8 millones son mujeres.

Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Lula afirmó que a cuatro millones de personas se les perdonarán las deudas y quedarán con el "nombre limpio". "No tiene sentido que el Gobierno tenga una deuda activa que llega a casi 18.000 millones de reales (unos 3.580 millones de dólares). Estas personas están registradas en Serasa y ya no consiguen financiamiento", señaló.

El mandatario agregó: "El Gobierno sabe que no va a cobrar, pero queda ese peso en la espalda de la persona. Decidimos asumir la responsabilidad de esa deuda y perdonar a los deudores".

El beneficio incluye el valor original de las contribuciones en atraso, multas, intereses y recargos de cobranza, abarcando también deudas judicializadas o en planes de pago.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y establece la condonación automática de las deudas, sin necesidad de que el emprendedor realice una solicitud.

Además, el límite anual de facturación del MEI se eleva de 81.000 reales actuales a 110.000 reales en 2027 y a 140.000 reales en 2028. El techo no se actualizaba desde 2018.