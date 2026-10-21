Federal "A": cuándo juegan Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto

Por la segunda etapa de la fase Reválida del Torneo Federal “A”, Argentino de Monte Maíz (dirigido por Carlos Mazzola) jugará el sábado como local de Kimberley de Mar del Plata en el partido de ida.

El cotejo será arbitrado por el bahiense Fernando Marcos desde las 15.45.

A su vez, el otro cordobés, Atenas de Río Cuarto visitará el domingo a las 16 a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, con el contralor de Jorge Etem de Mendoza.

EL RESTO

El viernes a las 22, Juventud Antoniana – Sol de América de Formosa.

El domingo a las 15, Sportivo Las Parejas – Alvarado.

A las 16, Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy: Villa Mitre – Douglas Haig y Gimnasia de Concepción del Uruguay – Olimpo.