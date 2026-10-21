Federal "A": cuándo juegan Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto
El "Raya" irá el sábado como local de Kimberley de Mar del Plata; mientras que los riocuartenses visitarán el domingo a Sarmiento de La Banda.
21/10/2026 | 19:12Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Mazzola, DT de Argentino de Monte Maíz
Por la segunda etapa de la fase Reválida del Torneo Federal “A”, Argentino de Monte Maíz (dirigido por Carlos Mazzola) jugará el sábado como local de Kimberley de Mar del Plata en el partido de ida.
El cotejo será arbitrado por el bahiense Fernando Marcos desde las 15.45.
A su vez, el otro cordobés, Atenas de Río Cuarto visitará el domingo a las 16 a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, con el contralor de Jorge Etem de Mendoza.
EL RESTO
El viernes a las 22, Juventud Antoniana – Sol de América de Formosa.
El domingo a las 15, Sportivo Las Parejas – Alvarado.
A las 16, Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy: Villa Mitre – Douglas Haig y Gimnasia de Concepción del Uruguay – Olimpo.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Argentino de Monte Maíz? Jugará contra Kimberley de Mar del Plata en el partido de ida de la fase Reválida del Torneo Federal “A”.
¿Quién arbitrará el partido? El partido será arbitrado por Fernando Marcos.
¿Cuándo juega Atenas de Río Cuarto? Jugará el domingo a las 16 contra Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
¿Qué otros partidos se jugarán el viernes y domingo? El viernes jugarán Juventud Antoniana contra Sol de América y el domingo se jugarán partidos como Sportivo Las Parejas – Alvarado y Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy.
¿Quién controlará el partido de Atenas de Río Cuarto? El partido será controlado por Jorge Etem de Mendoza.