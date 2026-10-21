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Ricardo Montaner vuelve a Córdoba con su tour "El Último Regreso" en el Quality Arena

El cantautor se presentará el 4 de marzo de 2027. La venta general de entradas comienza este jueves a las 13, con la opción exclusiva de 4 cuotas sin interés para clientes de tarjeta Cordobesa.

21/10/2026 | 14:51Redacción Cadena 3

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El reconocido cantautor Ricardo Montaner confirmó su esperado reencuentro con el público cordobés. 

El artista desembarcará en la capital provincial el próximo 4 de marzo de 2027 en el Quality Arena, en el marco de su nueva propuesta musical titulada "El Último Regreso: Una vuelta más para hacerte feliz".

La venta general de localidades se pondrá en marcha este jueves 22 de octubre a partir de las 13:00

Los fanáticos podrán adquirir sus tickets en formato digital mediante la web qualitycenter.com o presencialmente en las boleterías físicas de Quality.

Para el público, la producción del evento anunció una importante facilidad de pago: quienes posean tarjetas Cordobesa podrán comprar sus ubicaciones con el beneficio exclusivo de 4 cuotas sin interés.

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Lectura rápida

1. ¿Quién confirmó su reencuentro con el público cordobés?

Ricardo Montaner confirmó su esperado reencuentro con el público cordobés.

2. ¿Cuándo será el evento?

El evento se llevará a cabo el 4 de marzo de 2027.

3. ¿Dónde se realizará el concierto?

El concierto se realizará en el Quality Arena de la capital provincial.

4. ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta general de localidades comenzará el jueves 22 de octubre a las 13:00.

5. ¿Qué beneficio tienen los poseedores de tarjetas Cordobesa?

Los poseedores de tarjetas Cordobesa podrán comprar sus ubicaciones en 4 cuotas sin interés.

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