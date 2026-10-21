Ricardo Montaner vuelve a Córdoba con su tour "El Último Regreso" en el Quality Arena

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El reconocido cantautor Ricardo Montaner confirmó su esperado reencuentro con el público cordobés.

El artista desembarcará en la capital provincial el próximo 4 de marzo de 2027 en el Quality Arena, en el marco de su nueva propuesta musical titulada "El Último Regreso: Una vuelta más para hacerte feliz".

La venta general de localidades se pondrá en marcha este jueves 22 de octubre a partir de las 13:00.

Los fanáticos podrán adquirir sus tickets en formato digital mediante la web qualitycenter.com o presencialmente en las boleterías físicas de Quality.

Para el público, la producción del evento anunció una importante facilidad de pago: quienes posean tarjetas Cordobesa podrán comprar sus ubicaciones con el beneficio exclusivo de 4 cuotas sin interés.

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