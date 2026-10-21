Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El sorteo número 18921 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 5440, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cura).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5440

2° 2836

3° 5198

4° 3818

5° 8865

6° 9497

7° 4926

8° 0003

9° 0036

10° 5875

11° 9750

12° 7624

13° 0531

14° 2557

15° 9534

16° 2576

17° 3180

18° 0084

19° 4180

20° 1406