Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.
El sorteo número 18921 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 21 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 5440, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (El Cura)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18921 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 5440, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cura).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5440
2° 2836
3° 5198
4° 3818
5° 8865
6° 9497
7° 4926
8° 0003
9° 0036
10° 5875
11° 9750
12° 7624
13° 0531
14° 2557
15° 9534
16° 2576
17° 3180
18° 0084
19° 4180
20° 1406
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18921 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5440.
¿Qué significa el número 5440?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (El Cura)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 5440 al 1406, con 5440 en primer lugar.