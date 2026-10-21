Pedro Sánchez le respondió a Milei con Lali Espósito: "Es un temazo argentino"

Madrid.— El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con ironía al mandatario argentino Javier Milei tras ser calificado por este como un “impresentable dictador”.

Sánchez compartió en su cuenta de la red social X una imagen reproduciendo el tema “Fanático” de Lali Espósito, acompañado por la frase: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”.

La polémica tuvo lugar durante la alocución de Milei en el Nueva Economía Fórum en Madrid, donde criticó al socialismo, acusó a Sánchez de fomentar la inmigración con fines electorales y llamó a "sacar a los socialistas a patadas".

En forma previa al cruce, el líder español había publicado un video bajo la consigna “zurdo y orgulloso”, en el que reivindicó las políticas sociales de su gestión frente al término frecuentemente utilizado por la ultraderecha.

El intercambio se produce a seis semanas de las elecciones generales anticipadas en España, convocadas tras la disolución de las Cortes por el rechazo parlamentario a proyectos clave de vivienda.

Mientras Sánchez plantea los comicios como un freno a la “ola ultraderechista”, Milei continuará su agenda en la capital española con reuniones junto a referentes del Partido Popular y de Vox.

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