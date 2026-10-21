Vaca Muerta impulsa un récord histórico en la Expo AOG y revoluciona la logística del país

Neuquén.— La séptima edición de la Exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2025 concluyó en Neuquén con un crecimiento del 35% en marcas respecto a su entrega anterior y una concurrencia estimada en 25.000 personas.

El encuentro, que contó con la apertura del presidente Javier Milei y la presencia de 500 expositores —incluyendo Pymes cordobesas y santafesinas—, ratificó al sector energético como uno de los motores centrales de la economía nacional.

Durante las jornadas clave, los directivos de YPF, Pan American Energy, Chemical y TotalEnergies repasaron sus principales planes de inversión no convencional en petróleo y gas mediante fracking.

Entre los hitos destacados figura la proyección de YPF de quadruplicar su crecimiento en los próximos años, el avance de inversiones no convencionales en el Golfo de San Jorge y el impulso al Gas Natural Licuado (GNL), un insumo que será transportado por ductos hacia el Atlántico para su licuefacción y posterior exportación global.

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El avance del GNL promete generar un impacto inmediato en los costos operativos del transporte interno.

En el primer semestre del próximo año, comenzarán a circular camiones impulsados por gas licuado en la ruta entre Vaca Muerta y Entre Ríos para el traslado de arena. Con una autonomía de 2.500 kilómetros por tanque, esta tecnología permitirá reducir a un tercio el costo logístico actual.

A la par, se consolida la captura de gas residual en pozos para abastecer energéticamente a data centers en la propia zona de extracción, una innovación de una firma argentina que ya opera en Texas.